Gabriela Soukalová si plní sen s vlastní písní. Není jedinou zpívající moderátorkou

Olympijská medailistka Gabriela Soukalová měla ke zpěvu vždy blízko. Nyní se může pochlubit svým vlastním videoklipem, který je součástí filmu Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí, který vypráví příběh někdejší biatlonové hvězdy. Soukalová přiznává, že se jí tím splnil další sen.

"Vzpomínám si, jak mi rodiče říkali, že jsem snílek, když jsem jim poprvé řekla, že až vyrostu, budu mít svou vlastní píseň," zavzpomínala teď moderátorka. "Pár dní zpět jsme na to společně vzpomínali a smáli se. Já si ale spíš celý život myslím, že je skvělé mít velké sny. Věřím, že se mi díky těmto snům podařilo dojít tam, kam jsem chtěla. A vypadá to, že se teď i moje vize z dětství zhmotnila do podoby písně k našemu filmu," dodala spokojeně.

Soukalová píseň nejen zpívá, ale také se spolu s Michalem Kindlem podílela na textu. Hudbu pak složili Michal Kindl a Daniel Hádl. V klipu také vystupuje mezinárodní hvězda, operní pěvec Štefan Margita. "Je to pro mě pocta, mít v písničce zpěváka jeho kvalit," netají Soukalová své nadšení. "Měl jsem z toho velkou radost a doufám, že se píseň bude líbit. I na film se těším, Gabrielu jsem hodně sledoval," řekl Margita, který je velkým sportovním fanouškem.

Soukalová však není jedinou moderátorkou, která si odskočila do světa hudby. A stejně jako u ní, vedou i v případě Lucie Borhyové nitky ke Štefanu Margitovi. Ten je totiž dlouholetým rodinným přítelem, a jak Borhyová přiznává, jeho zesnulá žena, zpěvačka Hana Zagorová, ji v pěveckých ambicích od malička povzbuzovala. A opět jako u Soukalové, stojí i v tomto případě za textem a hudbou Michal Kindl.

Vánoční píseň se natáčela v roce 2022, tedy v roce, kdy Zagorová zemřela. "V červnu mi přišla zpráva od Michala s textem i hudbou. Tehdy mě podporovala i Hanka, ať do toho jdu," prozradila Borhyová. Jenže dva měsíce nato Zagorová bohužel zemřela. "V srpnu přišla ta smutná událost a od té chvíle se mi do toho vůbec nechtělo. Řekla jsem, že to teď dělat nebudeme. V říjnu Michal zavolal s tím, že to musíme udělat, že by to tak Hanička chtěla," popsala vznik vánočního klipu Borhyová.

A svůj pěvecký talent ukázala i další moderátorka, Daniela Brzobohatá, která má na svém kontě duet s manželem Ondřejem Brzobohatým.

"Duet už jsme s Ondřejem natočili, ale nemluvili jsme o tom, protože to bylo spíše dílo náhody. K filmu Slovo chtěla režisérka vydat soundtrack - jen tak pro radost. Napsala texty písní a požádala různé hudebníky, aby to zhudebnili," popsala Brzobohatá okolnosti vzniku jejich duetu, který se jmenuje Na obrázku. "Ondra dostal jeden text, sedl si za klavír a řekl, že by se mu vlastně líbilo, kdybych to zazpívala já - je to šansonovité a bez většího rozsahu. Já mám jen pár tónů a do výšek se nemůžu pouštět," říká skromně.