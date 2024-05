Exmanžel Simony Stašové přijel na rodinnou oslavu. "Náš vztah neskončil," říká ona

Na oslavu 93. narozenin Jiřiny Bohdalové dorazila její dcera Simona Stašová v doprovodu svého bývalého manžela, italského profesora Eusebia Cicottiho. V manželství, které bylo pro Stašovou druhé ze tří, setrvali osm let a mají spolu syna Marka. Seznámili se ještě v roce 1985 na filmovém festivalu a Stašová se nikdy netajila tím, že i po rozvodu spolu skvěle vychází.

Přesto bylo pro česká média překvapením, že se Cicotti ukázal s ní na veřejnosti. Spekulace, jestli se k sobě dvojice vrátila, povzbudila také její dřívější vyjádření. "My jsme dodneška velcí kamarádi, a dokonce by se skoro dalo říct, že jednou spolu dožijeme, protože ono to tak najednou vypadá, že jsme si zbyli," svěřila se herečka časopisu Sedmička.

Blízko ke svému bývalému má i proto, že jí připomíná zesnulého tatínka, seismologa a geofyzika Břetislava Stašu. "Je to typ jako můj táta. Je to strašně inteligentní člověk, já jsem vedle něj submisivní," popsala ještě před třemi lety pro Prima Ženy. "Je s ním sranda, má humor, je to profesor na škole, učí dějiny divadla, dějiny umění a italštinu, takže máme něco společného, umění. Je filmový kritik a přetáhl spoustu českých filmů do Itálie. Je to takové never-ending mluvení. My jsme nikdy vlastně ten dialog nepřerušili, jen já jsem prostě byla rošťák. Ale už zase nejsem!"

Že stará láska nerezaví, naznačila Stašová už v několika rozhovorech. "Nikdy jsem Eusebia nevymazala ze života. Nebylo ani proč. Když jsme se poznali, tak to rozhodně nebyla žádná studentská láska, kde by se pak po rozvodu vzal papír, zmuchlal a zahodil," řekla pro Aha!. "Manželé jsme byli osm roků, ale na našem vztahu je podstatné, že ještě neskončil. Víc to ale rozvádět nebudu."