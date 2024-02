Eva Podzimková se postelovým scénám vyhýbá. "Je to trapné, jsem na to stará," říká

Eva Podzimková, rozená Josefíková, musela už několikrát vystoupit ze své komfortní zóny a natočila několik erotických scén. Nikdy to ovšem neměla v oblibě. Proto byla ráda, když jí v rámci natáčení seriálu Sedm schodů k moci byly nabídnuty služby dublérky.

"Ono je to vždycky strašně trapné. Panuje tam nervozita a je to hrozně zvláštní. Občas si někdo lupne trochu alkoholu na uvolnění. Vyklidí se plac, aby tam bylo co nejméně lidí a okouněli tam jenom ti, co musí. Věřte, že když vidíte milostnou scénu, tak ve skříni je skryta maskérka se županem, aby vás hned zakryla," prozradila pobaveně tajemství z natáčení v rozhovoru pro eXtra.cz.



Připustila, že její nechuť k natáčení intimních scén posílila i skutečnost, že má doma malou dceru a další dítě na cestě. "Určitě to bylo tím, že už jsem maminka a už jsem si na to opravdu i připadala stará," konstatovala. "Nechtěla jsem to, necítila jsem se na to a přišlo mi to divné. Byla jsem ráda, že mi byla tahle možnost nabídnuta a nemusela jsem prosit."

Současně se domnívá, že to přineslo i výhody pro produkci. "Věděla jsem, že počet těch scén a nárok na jejich vášnivost a explicitnost bude vysoký. Věděla jsem, že to bude maso, a byla jsem ráda, že se mohu upozadit. Oni potom měli alespoň volnou ruku, kolik tam bude sexu a nahoty."

Výhledově do budoucnosti to vidí tak, že nabídky scénářů, ve kterých jsou obsažené erotické scény, budou pro ni spíš ubývat. "Já takové nabídky ani teď nemám. Nejvíce jsem jich dostávala do těch 26 let," zamyslela se. "Myslím si, že čím víc stárneme my herečky, tak tím je pro nás méně rolí, takže kdo ví, jestli ještě nějaká role přijde. Těch požadavků na tu nahotu je ještě méně."