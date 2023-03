Smrt, mládí a těhotenství. To jsou hlavní důvody, proč jednu roli hrálo více herců

Když česko-dánská herečka Michelle Hansen přebírala roli po kolegyni Saře Sandevě v nekonečném seriálu Ulice, vzbudilo to u fanoušků velkou nevoli, kterou také dali patřičně najevo v naštvaných komentářích. Samotnou Michelle to ale nechalo klidnou. "Ale já to nečtu, takže se mě to nedotýká. Zpětnou vazbu beru spíš od svých kolegů. Bylo mi předem řečeno, že mě budou lidé srovnávat, a také je to kontroverzní postava, která navíc mluví napůl anglicky. Bylo předem dané, že to bude velké špatné a internetoví trollové se ozvou," řekla k tomu tehdy.

O jednu roli se podobně dělilo víc herců. Podívejte se na ně do naší galerie.