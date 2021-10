Pár let před šedesátkou se stále považuje za sexsymbol. Vděčí za to několika zásadám

Šestapadesátiletá herečka a modelka Elizabeth Hurleyová na svém Instagramu pravidelně zveřejňuje své fotografie v plavkách a své křivky se nestydí ukazovat ani v tomto věku. V rozhovoru pro The Sunday Times prozradila, jak si čtyři roky před šedesátkou udržuje dokonalou postavu.

"Nejím průmyslově vyrobené jídlo a sladké. Piju málo alkoholu a nekouřím. Naučila jsem se stravovat lehkými pokrmy a nejím v pozdních hodinách," řekla v interview pro The Sunday Times bývalá partnerka britského herce Hugha Granta.

V rozhovoru promluvila také o nejzásadnější změně ve svém jídelníčku, kterou během let udělala. "Padesát procent toho, co sním, je zelenina. Například pokud si dám k snídani toast, dám si k němu stejný objem papriky. Vše, co sním, vykompenzuju zeleninou," tvrdí filmová hvězda.

A zatímco je velmi opatrná na to, co si připraví na talíř, má jednu slabost - burákové máslo. "Dám si jednu lžičku, pak druhou, a než si stačíte všimnout, vyprázdním celou sklenici," přiznala se.

Magazín zveřejnil rozhovor jen pár dnů poté, co vystoupila v televizní show Good Morning Britain, ve které zdůraznila benefity samovyšetření prsu. Jeden z jejích instagramových příspěvků o samovyšetření prsu zachránil život dvou jejích čtyřicetiletých kamarádek.

"Poté, co si přečetly můj příspěvek, udělaly si samovyšetření a našly si bulku. Doktoři jim diagnostikovali rakovinu prsu a podstoupily léčení. Jsou v pořádku, protože na to přišly v raném stadiu. Takže, ženy, prosím, kontrolujte se," dodala Hurleyová, kterou na Instagramu sleduje více než dva miliony fanoušků.

