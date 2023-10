"Různě to míchám," říká o svém stylu výchovy matka tří synů Tatiana Dyková

"Moje maminka je opravdu velkej kritik, ale já bych řekla, že bez toho bychom s mým bráchou nebyli vůbec takoví, jací jsme. Já myslím, že s tou přísnou výchovou, jakou jsme měli my, tak tu by tyhle dnešní sněhový vločky vůbec nepochopily," popsala své poměrně tvrdé dětství herečka Tatiana Dyková. A dobře si uvědomuje, že v dnešní době už by takový přístup k dětem byl nepřijatelný. "Prostě zvolila úplně jinou taktiku, než se volí třeba teď. A pro nás a vlastně všechny moje vrstevníky to bylo úplně normální," zastala se herečka maminky.

Ona sama má doma tři syny, Františka, Cyrila a Aloise, které vychovává s manželem, hudebníkem Vojtěchem Dykem. Dva starší má ale ze svého prvního manželství. Možná i pod vlivem své matky k nim přistupuje trochu jinak.

"Já to tak různě míchám. Mám tři kluky, celkem dost svérázný, takže tam to chce přísnost, ale zároveň už nelpím na spoustě věcí, na kterých lpěli naši rodiče," řekla pro eXtra.cz.

Ale i když se snaží, přiznává, že občas se přistihne u toho, že používá stejné věty jako její rodiče. "Je to tam. V úplně stejných intonacích, stejných větách, je to tam a vždycky mě to rozesměje. Prostě se začnu chlámat," dodává zvesela.