Dům Davida a Victorie Beckhamových vykradli. Lupiči odnesli elektroniku a oblečení

Do domu, kde fotbalista David Beckham se svou ženou, módní návrhářkou a zpěvačkou Victorií Beckhamovou, a dětmi bydlí, se měli lupiči dostat ze sousední nemovitosti, která je zakrytá lešením. Zloděj vykradl jeden z pokojů v jejich domě za 40 milionů liber v londýnské čtvrti Kensingtonu a pak utekl. Jednat se mělo hlavně o elektroniku a značkové oblečení. Škoda činí několik tisíc liber.

Na vloupání přišel podle listu The Sun Beckhamův sedmnáctiletý syn Cruz, když se vrátil z večírku a uviděl rozbité okno. Ve stejné době byly přitom vykradeny i další domy v okolí.

Přestože ke vloupání došlo už 28. února, policie stále nemá žádné podezřelé. Mluvčí metropolitní policie potvrdil, že policisté reagovali na oznámení o vloupání 1. března v půl jedné ráno. K vloupání pravděpodobně došlo mezi 20:30 a 23:30.

Dům rodiny Beckhamových se nachází v londýnském Holland Parku, kterému se jinak přezdívá milionářská čtvrť. Bydlí tu například Simon Cowell a zpěváci Elton John či Robbie Williams. Není to přitom poprvé, co tuto lokalitu navštívili zloději. V roce 2015 potkala obdobná příhoda Simona Cowella. Zatímco on a jeho rodina spali, pachatel jim ukradl šperky v hodnotě více než 28 milionů korun a také cestovní pasy.