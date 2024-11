Dominik Feri byl převezen do vězeňské nemocnice kvůli riziku nákazy HIV

Za mřížemi je bývalý poslanec Dominik Feri už půl roku. Tam ho na tři roky poslal soud poté, co ho uznal vinným ze sexuálních deliktů, jako je napadení, znásilnění a pokus o něj. Až dosud svůj trest vykonával v teplické věznici. Podle zdrojů deníku Blesk byl ale o víkendu narychlo převezen do Prahy, kde musel vyhledat lékaře. Za vším stojí nebezpečí nákazy virem HIV.

"Pořezal se žiletkou, kterou měl předtím použít člověk, který je nakažený virem HIV. Proto musel dostat do tří dnů speciální přípravek. Proto se s převozem skutečně spěchalo," uvedl jeden ze zdrojů. "Byl narychlo převezen do Prahy do pankrácké nemocnice, navíc v režimu utajení," potvrdil další informovaný člověk.

Oficiální prohlášení z věznice však bylo zdrženlivější. "Toto nemůžeme bez souhlasu vězně komentovat," řekla Adéla Mašková, mluvčí teplické věznice. Zároveň však informace o převozu nevyvrátila.

Nakažení virem HIV je i v dnešní době nevyléčitelné. Virus napadá bílé krvinky, které jsou zodpovědné za obranyschopnost organismu. Pokud pacient pravidelně neužívá léky, časem dojde k rozvinutí nemoci známé jako AIDS. Po rizikovém kontaktu, jako je například zmíněné pořezání, je důležité včasné podání tzv. postexpoziční profylaxe neboli PEP. Podáním antiretrovirotik se snižuje riziko přenosu této infekce. Přeléčení však musí proběhnout nejpozději do tří dnů.