"Dceru budu kojit tak dlouho, jak bude sama chtít," říká Denisa Pfauserová

Herečka Denisa Pfauserová je maminkou rok a půl staré holčičky Naily. Sama na rovinu přiznává, že než se jí narodilo dítě, měla o mateřství zcela jiné představy, které se ale velmi liší od její současné reality. A to i co se týká délky kojení. „Než jsem otěhotněla, tak jsem říkala, že dítě bude spát v postýlce, bude mít dudlík, budu kojit maximálně rok. Pak dítě máš a začne ti dávat smysl to, u čeho sis jako netěhotná ťukala na čelo, co to je za lesany a švihlý rusalky,“ říká se svou obvyklou nadsázkou.