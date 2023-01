Dara Rolins promluvila o svatbě s Pavlem Nedvědem. Čas by na ni teď měli

Už více než rok chodí Dara Rolins s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Pro server Nový čas nyní prozradila, jak se jejich vztah vyvíjí poté, co Nedvěd koncem loňského roku opustil vedení italského fotbalového klubu Juventus.

"Pavel si chce do konce léta odpočinout a mít volno, ale to nic nemění na tom, že se chce vrátit do pracovního režimu. Na stole už má několik nabídek z celého světa, od Emirátů přes Itálii až po Čechy. Musí všechno zvážit a rozhodnout se, nechce nic urychlit," prozradila zpěvačka, která očekává, že do léta budou mít s Pavlem Nedvědem více času na sebe.

Herečka, která v minulosti měla dlouhodobé vztahy například s hudebníkem Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru, nebo s raperem Rytmusem, by tak teoreticky mohla mít i čas na to, aby se poprvé v životě vdala. Svatba ale není její prioritou. "Rozhodně tohle není můj nesplněný sen. Takhle mi je dobře a občas mám strach, že pokud se věci až příliš vyšperkují, tak se mohou pokazit. Myslím si, že určitá nejistota i v těch nejjistějších věcech má své kouzlo," reagovala zpěvačka na otázku, jestli s Pavlem Nedvědem nechystají veselku.

Dara v rozhovoru promluvila i o své čtrnáctileté dceři Lauře a o tom, jakou radu či varování by jí do života dala, kdyby se Laura po vzoru rodičů rozhodla dělat muziku. "Asi bych ji před ničím nevarovala. Naše zážitky, myslím tím i Matějovy, jsou nepřenosné a občas se musí šlápnout i do lejna, aby člověk pak uměl ocenit procházku růžovou zahradou. Vše musí být správně balancované a před vším bych ji ani uchránit nechtěla. Všechny překážky i slzy mají v životě každého z nás význam. Je to prostě cesta," řekla zpěvačka.