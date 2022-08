První skandál Pavla Nedvěda: osahával polonahé ženy

Pavel Nedvěd a tři ženy, které ve víru zábavy odhodily svršky, se k sobě tisknou. Tak vypadá video, které se od včerejška šíří internetem. Ze záznamu, u kterého ale není uvedené datum pořízení, se navíc zdá, že viceprezident italského fotbalového klubu Juventus Turín v sobě má i nějakou tu skleničku. To ostatně prozrazují i další záběry, kde je vidět, jak společensky unavený Nedvěd opouští oslavu.

Nedvědova současná životní partnerka, zpěvačka Dara Rolins, k celé záležitosti poskytla vyjádření Super.cz. Podle ní jsou záběry staré dva roky a ona s tím, co na nich viděla nemá žádný problém. "Každý máme minulost. A ta Pavlova je v rámci jeho soukromí až nudně ukázková. No co, tak má jako správná hvězda taky nějakej průser," řekla Rolins.

Navíc dodala, že spolu s Nedvědem vědí, kdo z jeho blízkých soukromá videa zveřejnil. "Všichni známe podobné mejdany, spíš je smutný, když z toho těží takzvaní kámoši, kteří si v takových případech užívají na cizí účet a pak to ještě takhle zneužijí," posteskla si zpěvačka s tím, že takové věci prostě patří k tomu, když je člověk slavný a bohužel s nimi musí počítat.

Na její vztah s Nedvědem to tak nebude mít žádný vliv. "Na naší dobré náladě to nic nemění. Miluji ho ještě víc."