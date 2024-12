"Co bude s dcerou až umřu? To je moje noční můra," říká Bočanová

A to je zároveň ten největší strach, který herečku sžírá. Dobře si totiž uvědomuje, že se o její dceru bude muset někdo postarat poté, co ona na to nebude mít síly či po jejím odchodu. "Každá máma, co nemá zdravé dítě, přemýšlí, co s ním bude, až ona tu nebude. To je největší starost, hrůza a noční můra," přiznala pro web prozeny.cz. Svému strachu čelí tak, že promyslela všechny možné varianty a už má plán.