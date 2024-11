"S vietnamskou ženou si berete celé příbuzenstvo," říká Chilli Ta

Chilli Ta je úspěšnou food blogerkou a také účastnicí nejrůznějších reality show. Naposledy si vyzkoušela, jaké to je tančit v oblíbeném pořadu StarDance, ze kterého minulou sobotu vypadla. "Moje máma mi druhý den poslala tygří mast," popsala v pořadu Show Jana Krause reakci své vietnamské matky na svoje vyřazení. "My máme na všechno tygří mast. Dává se úplně na všechno - když vás bolí hlava, když máte zlomené srdce nebo vypadnete z taneční soutěže," dodala se smíchem.

Chilli Ta, která v Česku vyrůstala od svých pěti let, také prozradila, že její komunita se řídí velmi přísnými pravidly. Například většina rodin nerada vidí, když si jejich vietnamské děti najdou partnery jiného etnika. "Třeba moji rodiče jsou liberální, protože musí. Už si na to zvykli. Ale jsou rodiče, kteří nechtějí, aby jejich dítě mělo českého partnera právě proto, že vietnamská komunita hodně lpí na tradicích. A také respekt je ve Vietnamu velice důležitý," říká influencerka, která se sama tomuto pravidlu vzepřela a žije s českým partnerem.

Zároveň ale připouští, že rozhodně není jednoduché se do vietnamské rodiny přiženit. "Protože když si vezmete vietnamskou ženu, musíte si uvědomit, že si s ní berete celé příbuzenstvo a všechny jeho problémy," popisuje úskalí, které takový vztah přináší. "Mě se lidé často ptají, jak sbalit Vietnamku. Tak odpovídám: Nauč se čichat k rybí omáčce a tvářit se u toho blaženě," dodává se smíchem kuchařka a vysvětluje, že tato přísada se v její rodné zemi používá téměř do všeho. "Ve Vietnamu se jedná o ochucovadlo číslo jedna. My tolik nepoužíváme sůl, ale většinou do všeho cpeme tu rybí omáčku. A to je právě ta specifická vůně, když vstupujete do vietnamské domácnosti. Pro vás je to exotické, pro mě je to domov."