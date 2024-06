"Celý můj život se točí okolo moudí," říká zpěvák Vojtěch Dyk

Zpěvák Vojtěch Dyk patří mezi ty, jejichž příjmení je může dostat do pěkně prekérní situace. Původně se měl jmenovat Pytlík, ale nakonec se jeho rodiče rozhodli, že děti přijmou příjmení maminky. "Moji rodiče se dohodli, že nechtějí, aby se děti jmenovaly Pytlíci. Táta s tím měl trochu problém. To jméno ho prý poznamenalo na celý život," prozradil Dyk před několika lety v rozhovoru pro Český rozhlas.

Na jméno svého otce ale nezanevřel a nevylučuje, že v budoucnu se k němu ještě dostane. "Nejsem Pytlík, i když musím říct, že mě to příjmení baví. Říkám si, že až jednou vydám sbírku básní, které mám napsané, nechal bych si ho jako pseudonym," řekl v televizi Óčko a dodal, že jeho příjmení je ve světě, kde se stále více používá angličtina, malinko problematické. "Verze Dyk (dick, čteno "dyk", znamená v angličtině pánské přirození - pozn. redakce) je také vtipná všude, a to díky tomu, že amerikanismy proudí do celé Evropy. Už se tady tomu smějí i některé menší děti, které vyrůstají v angličtině," pousmál se zpěvák.

Toto téma ho provází celým životem. I místo, které si s manželkou, herečkou Tatianou Dykovou, vybrali pro odpočinek a mají tam chatu, se jmenuje Ptákova Lhota. "Všechno se to tak motalo kolem moudí, ten můj život," dodal Dyk pobaveně.