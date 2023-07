Oni spolu chodili?! Čvančarová s Hofmannem, Strýcová s Krausem a Ruppert s Decastelo

Jitka Čvančarová je už dvanáct let manželkou tanečníka Petra Čadka, s kterým má dvě dcery. Málokdo by si dnes vzpomněl, že předtím měla dlouholetý vztah s kolegou Martinem Hofmannem - nebýt seriálu Most!, v němž se oba bývalí partneři po delší době sešli před kamerou. Postupně blednou i vzpomínky na rozchod Báry Strýcové a hudebníka Davida Krause, zvlášť když je tenistka přebíjí takovými činy, jako vítězstvím ve wimbledonské čtyřhře. Z trochu jiného ranku je vztah Ivy Pazderkové a Luboše Veselého. Herec známý například ze seriálu Kukačky byl prvním manželem Pazderkové, a to na samém začátku její kariéry. Kdyby se o tom letmo nezmínili v médiích, asi by o jejich manželství věděli jen jejich nejbližší.

Více detailů a další slavné páry, u kterých už pomalu zapomínáme na to, že spolu kdysi byli (anebo to ani nevíme), najdete v naší galerii.