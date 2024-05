Celine Dion otevřeně o své těžké nemoci: "V novinách jsem už mnohokrát zemřela"

S tím, že jí ochromila vzácná a těžká nemoc, se Céline Dionová svěřila svým fanouškům prostřednictvím svých sociálních sítí již před dvěma lety, prakticky hned poté, co se jejím lékařům povedlo její zdravotní komplikace po početných vyšetřeních konečně rozluštit. Vedla k tomu ovšem zdlouhavá a náročná cesta, o které se zpěvačka rozhodla povyprávět v připravovaném filmovém dokumentu I Am: Céline Dion (angl. Já jsem: Céline Dion), který na Prime Video vyjde 25. června.

První plíživé příznaky se objevily v roce 2008, když byla Dionová na úspěšném světovém turné Taking Chances. "Poměrně rychle jsem ztrácela kontrolu nad svým hlasem," vzpomínala teď pro americký Vogue. "Šlo to opravdu zhurta; a pak přišla křeč. První věc, kterou jako zpěváčka uděláte? Jděte rovnou na ORL."

Lékaři si však nevěděli rady a po důkladném vyšetření zpěvačce oznámili, že všechno se zdá být v pořádku. A tak to "rozchodila" a turné úspěšně dokončila, navzdory tomu, že jí bylo hůř a hůř. Následovala série koncertů v Las Vegas a pět dalších turné, během kterých jí začínalo tuhnout svalstvo. "Začalo se mi špatně chodit. Přidržovala jsem se věcí."

Teprve v roce 2020 jí světový lockdown umožnil zpomalit. Dionová to brala jako znamení a absolvovala sérii vyšetření, které odhalily, že trpí vzácným autoimunitním onemocněním, kterému se říká "syndrom ztuhlého člověka" (angl. stiff person syndrom, zkratka SPS, pozn. red.), v české medicíně označován jako disociativní porucha hybnosti. Způsobuje ztuhlost svalů a bolestivé křeče. "Asi to bude znít zvláštně, když to takhle řeknu, ale když jsem dostala diagnózu, byla jsem šťastná," vzpomínala Dionová na náročné období.

Noviny ji pochovaly už několikrát

"Není to rychlá věc a neexistuje žádná rychlá oprava toho, čím jsem si prošla. Není to jen o vokálním cvičení a pilatesu. Je to rehabilitace fyzická, hlasová, emocionální a duchovní - celá ta záležitost. A chci tento příběh vyprávět s noblesou," zdůvodňuje své rozhodnutí povyprávět o své cestě prostřednictvím dokumentu. "Vážím si svých fanoušků i sebe dost na to, aby znali celou pravdu."

Proto se odhodlala pustit dokumentaristy i přímo do svého domova v Las Vegas a odvyprávět svůj příběh sama. "Už jsem v novinách mnohokrát zemřela," říká. Své děti pravidelně upozorňuje na to, aby moc nedaly na to, co se k nim dostane přes média a internet. Proto si pochvaluje, že dokument byl udělán s náležitým respektem. "Doufám, že dokument lidi nevyděsí, ale upozorní je na SPS. Mně to trvalo sedmnáct let - prosím, nečekejte tak dlouho."

Náročná nemoc, na kterou neexistuje lék, ji donutila zamyslet se i nad hlubšími otázkami. "Jaké je moje životní poslání? Je mým posláním být zpěvačkou? Je mým posláním být mluvčím SPS? Je mým posláním být matkou? Nebo je mým posláním být vším výše uvedeným? Myslím, že dnešek je začátek zbytku mého života," říká. "Je to píseň, kterou jsem nikdy předtím nezpívala. Ale je to ta nejdůležitější píseň, kterou kdy zpívat budu."