Bývalá striptérka draží spodní prádlo prince Harryho. Chce zkasírovat milion dolarů

"Aukci pořádám proto, abych princi Harrymu pomohla připomenout jeho zábavnou stránku, kterou se během svého manželství s Meghan Markleovou snaží držet pod kontrolou," tvrdí podle serveru TMZ bývalá striptérka Carrie Reichertová.

Do dražby dala černé spodní prádlo, které jí údajně princ Harry osobně věnoval během večírku v Las Vegas v roce 2012. Jde o party, po níž unikly do tisku fotografie, na kterých byl přední člen britské královské rodiny nahý.

"Harry se stal tak nudným, je to velká škoda. Když pařil ve Vegas, všichni ho a jeho vtípky milovali. Tyto trenky jsou alespoň vzpomínkou na to, kým býval… Když byl Harry zábavným princem," citoval The Mirror slova mluvčího někdejší tanečnice.

Kromě královského spodního prádla půjdou do dražby i šaty a plavky, které měla Reichertová ten večer na sobě. Bývalá tanečnice věří, že celková částka za exkluzivní kousek by se mohla vyšplhat nad hranici jednoho milionu dolarů. Část výtěžku chce podle vlastních slov věnovat charitativní organizaci prince Harryho a jeho ženy Meghan.