Herečka a zpěvačka Eva Burešová otevřeně přiznala, že ačkoliv je často vnímána jako dokonalá osobnost, není tomu tak. V loňském roce si prošla těžkým obdobím, kdy se potýkala se syndromem vyhoření. Po dvoutýdenní dovolené se však dokázala znovu postavit na nohy. Na letošní tiskové konferenci TV Prima působila v dobré náladě a plné síle. V rozhovoru pro VipStar.cz sdílela, že lidé od ní často očekávají dokonalost, což pro ni bylo náročné.

Burešová se svěřila, že během svého náročného období se setkala s různými reakcemi. Zatímco někteří ji podporovali v tom, aby o svých problémech mluvila, jiní jí radili, aby mlčela a udržovala si obraz dokonalé herečky a zpěvačky. "Ve chvíli, kdy jsem to přiznala, jsem měla reakce velmi pozitivní od lidí, kteří říkali 'Je dobře, že to téma otevíráš'," uvedla Burešová. Tento tlak na dokonalost ji však zraňoval, a proto se rozhodla ukázat svou lidskou stránku.

Nejsem dokonalá, neumím třeba plavat

Herečka dále přiznala, že má mnoho oblastí, ve kterých se necítí silná, a některé dovednosti jí zcela chybí. "Neumím třeba malovat, to jsem si vždycky přála. Umím jednoho jediného dinosaura, kterého jsem se naučila, protože mám syny. Neumím vařit. Jako uvařím, když není Přemek doma, tak vařím já. Ale není to takové, že bych to měla jako vášeň. Není to můj styl. Neumím plavat, potápět se, jezdit na skateboardu nebo hrát míčové hry," dodala v rozhovoru s úsměvem. Přestože se snaží zvládnout své nedostatky, uvedla, že na mnoho věcí jednoduše nemá čas a možná se je naučí až v příštím životě.

Eva Burešová tak otevřeně promluvila o svých nedostatcích a nárocích, které na ni kladou ostatní. Její upřímnost a odvaha mluvit o svých slabostech jí přinesly podporu od fanoušků, kteří oceňují, že i známé osobnosti mají své lidské stránky a problémy.