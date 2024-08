Ex Evy Burešové: Mě už si do huby neber, nebo řeknu, kdo opravdu jsi

Herečka a zpěvačka Eva Burešová má se svým bývalým partnerem Michaelem Krásným, syna Nathaniela. V rozhovoru pro eXtra.cz si otevřeně postěžovala nad složitostí jejich vztahu. "Vlastně jsem byla většinu času sama. Nebylo to tak, že by se jednoho dne sbalil a odešel. Spíš byl doma jen zřídka, a když už, tak přišel až brzy ráno," uvedla Burešová.

Ta také naznačila, že má na srdci mnohem více a že zažila velmi náročné situace, o kterých však bude moct mluvit až v pokročilém věku. Její slova evidentně zasáhla bývalého partnera Michaela, který neváhal a ostře reagoval na svém Facebooku.

Michael se ve svém poměrně dlouhém videu rozpovídal a bylo zřejmé, že je plný hněvu. "Kvůli tlaku, který vznikl po posledním rozhovoru mé bývalé partnerky, jsem nucen se ohradit proti těm lžím a výmyslům, které se o mně šíří," uvedl. Eva také zmínila, že v jejich vztahu hrál roli alkohol, to však Michael důrazně popřel."Rozhodně jsem neopustil svou těhotnou partnerku kvůli kariéře. Řeknu vám jen tolik, že rozchod byl čistě rozhodnutím mé partnerky. Pod jejím neustálým nátlakem a na její výslovné přání k tomu došlo," prohlásil.

Krásný ve videu podotkl, že Burešová lže. "Fascinuje mě, že se to znovu objevilo. Konfrontoval jsem ji s tímto před čtyřmi lety. Bylo mi řečeno, že si to vymyslela bulvární média, aby nás rozkmotřila. Ona mi tehdy řekla, že se připravuje na soud, že se s nimi chce soudit. Teď tady vidím rozhovor, kde to říká přímo ze svých úst. Mám to od ní i v textové komunikaci. Nechápu, z jakého důvodu to znovu vytahuješ," ptá se.

Řeknu, kdo ve skutečnosti jsi

V závěru videa podotkl, že pokud to bude nutné, začne mluvit on. "Co to je za blbost. Mám mít máslo na hlavě? Už stačilo. Jestli v tom míníš pokračovat dál, mám čísla na lidi z bulváru a udělám rozhovor já. Dopodrobna si užiju to, že popíšu nejbizarnější detaily toho, jak se chováš a kdo ve skutečnosti jsi. Potřebuješ brutálně mediální pozornost. Nech toho a vymysli si něco jinýho. Mě si už do huby nikdy neber, jasný?" dodal Michael.

Přestřelky celebrit na sociálních sítích

Přestřelky celebrit na sociálních sítích se staly běžnou součástí veřejného života, kde osobnosti často řeší své spory před očima svých fanoušků. Tyto veřejné výměny názorů mohou rychle nabrat na intenzitě a přitáhnout velkou pozornost médií. Zatímco pro některé celebrity jsou tyto spory způsobem, jak ventilovat své emoce nebo vyvrátit nepravdivé informace, pro jiné mohou představovat nástroj ke zvýšení vlastní publicity. V každém případě tyto konflikty často odhalují osobní stránku známých tváří, kterou by jinak zůstala skrytá.

