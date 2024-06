Evu Burešovou rozlítil nechutný komentář natolik, až vyhrožovala soudem

Herečka a zpěvačka Eva Burešová má s negativními komentáři letité a často bolestné zkušenosti. Sama několikrát veřejně promluvila o tom, jakou daň si to vybralo na její duševní pohodě. Svého času je i úspěšně ignorovala; teď ji ale jeden nevybíravý komentář hodně rozčílil.

Tentokrát se zvedla vlna "hejtů" kvůli její nové roli porotkyně v pořadu Česko Slovensko má talent. Jeden muž Burešovou osočil dokonce z toho, že se k této práci "prokou*ila". To si ale oblíbená muzikálová herečka nenechala líbit.

"Tak co myslíte, potáhneme to k soudu za urážku na cti, anebo se pan alfa chytí za nos po zveřejnění?" napsala k InstaStories, ve kterých uvedla útočníkův profil. "Konec neviditelnosti," dopsala a zdá se, že chuť vlastní medicíny se hejterovi moc nelíbila, jelikož se posléze odmlčel.

Role v porotě talentové soutěže má pro Burešovou zvláštní význam, protože zrovna v tomto pořadu její kariéra odstartovala, když se v roce 2011 coby soutěžící probojovala až do finále. "Vracím se na místo činu, kde to všechno kolem mě začalo. Těším se na nové talenty a doufám, že show dám, co mám. Za tu dobu jsem nabrala spoustu zkušeností," uvedla.