Britský ministr financí se kvůli kritice své ženy přirovnal k Willu Smithovi

Sunak rozhovoru pro BBC využil k obhajobě své manželky Akshaty Murthyové a jejího otce Narayany Murthyho. Tchán britského ministra financí je jedním z nejbohatších mužů světa. Založil společnost Infosys, která se zabývá IT službami a poradenstvím. V Rusku působí dodnes, i když se ze země stáhla většina velkých IT a poradenských firem po ruské invazi na Ukrajinu. Sunakova manželka má ve společnosti Infosys podíl v odhadované hodnotě 690 milionů liber (19,9 miliardy korun).

Opoziční labouristé a liberální demokraté Sunaka nedávno vyzvali, aby uvedl, zda jeho rodina z těchto peněz těží v době, kdy vyzývá britské firmy, aby se zbavily svých podílů v Rusku.

"Myslím, že je naprosto v pořádku, když se do mě lidé strefují. Je to férová hra. Já jsem ten, kdo tu sedí, a k tomu jsem se přihlásil," uvedl Sunak s tím, že odmítá verbální útoky na svoji rodinu. "Je velmi nepříjemné a špatné, že se pokoušejí útočit na mou ženu a mimo to vlastně i na mého tchána," dodal.

Sunak poté zmínil hollywoodského herce Smithe, když připomněl, že za sebou nemá nejlepší víkend. Narážel tak na incident, při němž dal Smith facku komikovi Chrisi Rockovi, když řekl vtip o oholené hlavě jeho manželky Jady Pinkettové-Smithové, která je nemocná.

Ministr se snažil situaci zlehčit tím, že alespoň nezašel tak daleko jako Smith a nedal facku někomu, kdo urazil jeho ženu.