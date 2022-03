Facka Willa Smithe na Oscarech vyvolává velmi protichůdné reakce

"Násilí ve všech svých podobách je jedovaté a ničivé. Mé chování na včerejším předávání Oscarů bylo nepřijatelné a neomluvitelné. Vtipy na můj účet jsou součástí práce, ale vtip o zdravotním stavu Jady byl pro mě příliš velkým soustem a reagoval jsem emotivně. Rád bych se ti veřejně omluvil, Chrisi. Přehnal jsem to a nezachoval jsem se správně. Je mi trapně a mé jednání není jednání muže, kterým chci být. Ve světě lásky a laskavosti není místo pro násilí," napsal Will Smith na svůj profil na sociální síti s tím, že na sobě stále pracuje.

Incident, při kterém třiapadesátiletý Smith v přímém přenose uštědřil facku komikovi Chrisi Rockovi za to, že vtipkoval o jeho manželce Jade Pinkett Smith trpící alopecií, tedy nadměrným vypadáváním tělesného ochlupení, vyvolalo vlnu reakcí po celém světě.

Některé z nich násilí odsuzují a poukazují například na to, že sám Smith ve své biografii popisuje, jak vyrůstal v rodině, kde byl svědkem domácího násilí. Jiní uživatelé sociálních sítí se pozastavují i nad tím, že takovému jednání byl patrně nepřímo donucen svojí ženou. Mnoho z diskutujících ale považuje fyzické řešení konfliktu za správné a oceňuje, že se herec své manželky zastal.

"Will teď dostane strašně naloženo. Na druhou stranu, umím si představit, jak citlivý téma to pro ně doma je, jak se alopecii u nich řeší denně, terapie, úzkosti, deprese. Pro ženskou je tohle sakra nepříjemný onemocnění, to je asi každému jasný. Ale stejně i když se necítí tak komfortně jako dřív, paní jde, hodí se do gala a snaží se užít si večer. A pak ji tady nějaký blboun před celým světem v přímém přenosu sfoukne jak svíčku. Umím si představit, že jako manželovi, který se snaží být svojí ženě oporou, totálně rupnou nervy," napsala například Nikol Leitgeb.

