U Britney Spearsové zasahovali záchranáři. "Může za to moje matka," zlobí se zpěvačka

Svět obletěly snímky, na kterých zpěvačka Britney Spearsová odchází ve společnosti záchranářů z hotelu Chateu Marmont, nemá boty a je zakrytá pouze přikrývkou. Nápadně to připomíná fotografie z doby, kdy se psychicky zhroutila. A obavy o její duševní zdraví panují i teď. Ona sama je ale vyvrací a na zasahující složky se zlobí.

Spearsová tvrdí, že si pouze zranila kotník, potřebovala na otok led a záchranáři přišli do jejího hotelového pokoje nelegálně. Na svém profilu na Instagramu dokonce ze zinscenování celé věci obvinila svou matku. "Vím, že do toho byla zapojená moje máma!!! Nemluvila jsem s ní šest měsíců a ona volala hned poté, co se to stalo, než se to objevilo ve zprávách," napsala Britney a přidala video opuchlého kotníku jako důkaz.

Deník Daily Mail podle svého zdroje popsal, jak k celé věci došlo. "Byla venku v Hollywoodu a oslavovala svůj rozvod. V hotelu si zvrtla kotník a někdo zavolal sanitku, aby se ujistil, že nebudou shledáni odpovědnými za jakékoliv zranění, které utrpěla," prozradil svědek z hotelu Marmont. "Když přijede sanitka, přijede i policie. Když dorazili na místo, odpočívala, proto ta přikrývka a polštář. Vyšetřili ji a poté, co zjistili, že to není vážné, odešli," dodal zdroj.

Deník také tvrdí, že zpěvačka byla v hotelu ve společnosti Paula Richarda Solize, který již několikrát stanul před soudem, mimo jiné za držení zbraně a že mezi nimi došlo k velmi vyostřené hádce.