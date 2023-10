Potrat, alkohol v dětství, divoký sex s kolegou a boj o život. Britney vydala paměti

Tento týden se na pultech knihkupectví objevila autobiografická kniha zpěvačky Britney Spearsové "The Woman in Me". V té velmi otevřeně popisuje temné okamžiky svého života a deník Mirror přinesl několik zajímavých ukázek.

Mluví zde například o třináct let trvajícím nuceném opatrovnictví, kdy její život ve všech ohledech zcela řídil její otec a ona se podle svých slov bála, že ji členové rodiny chtějí připravit o život.

Detailně popsala i to, jak probíhalo ukončení těhotenství, když byla ve vztahu se zpěvákem Justinem Timberlakem.

