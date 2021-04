Jinak se nevrátím na pódium, říká Spearsová. Chce se zbavit dohledu svého otce

O zpěvaččino slyšení u soudu požádal podle zahraničních médií její právník. "Moje klientka zažádala o co nejrychlejší osobní slyšení u soudu," citoval Samuela Inghama například britský zpravodajský web BBC. Soudce zodpovědný za případ stanovil datum slyšení na 23. června.

Co přesně by 39letá zpěvačka chtěla soudu říct, však zatím není jasné. Již dříve však prostřednictvím svých právníků uvedla, že by se chtěla zbavit opatrovnictví, které nad ní vykonává od roku 2008 její otec.

Když se totiž Spearsová na začátku roku 2008 vrátila z nucené hospitalizace kvůli svému psychickému stavu, soud jí nařídil opatrovnictví, kterého se ujal právě její otec. Jamie Spears od té doby schvaloval všechny zásadní finanční a osobní kroky, které se jeho dcera rozhodla udělat.

Minulý rok jej kvůli zdravotním problémům nahradila manažerka Jodi Montgomeryová. Jako důvod se ve spisech uvádí duševní porucha známé zpěvačky a také její závislost na návykových látkách.

Osvoboďte Britney

Její právník již před časem informoval, že Spearsová chce roli opatrovníka zcela svěřit Jodi Montgomeryové. "Podmínky opatrovnictví musí být vzhledem k velkým změnám ve zpěvaččině životním stylu a plánech výrazně pozměněny. Britney výrazně upřednostňuje, aby její finanční transakce namísto jejího otce spravoval kvalifikovaný důvěrník," citoval tehdy britský The Guardian Inghama.

Proti nucenému opatrovnictví bojují i někteří její fanoušci. Ti založili internetovou iniciativu #FreeBritney (Osvoboďte Britney) a obviňují Jamieho Spearse, že zpěvačku přehnaně kontroluje, nebo že ji dokonce okrádá.

Jamie Spears však všechna obvinění již dříve popřel. "Autoři těchto konspiračních teorií ve skutečnosti nic nevědí. U každého centu musím před soudem dokládat, za co jsem ho utratil. Svou dceru miluji a to, že bych ji okrádal, je naprostá hloupost," zdůraznil zpěvaččin otec.

Také nedávno vydaný dokument Framing Britney Spears, jenž vznikl v produkci The New York Times, se dívá kriticky na opatrovnictví, ale i na to, jakým způsobem se zpěvačkou během její kariéry zacházela média.

Spearsová si dává časově neohraničenou pauzu od zpěvu i vystupování, která trvá již od roku 2019. Zpěvačka také uvedla, že se nevrátí na pódium, dokud bude její otec ovládat její život.