Britney Spearsová obvinila otce, že promrhal její úspory. Kolik peněz údajně utratil?

Spearsová podle Daily Mail tvrdí, že Jamie Spears zaplatil mimo jiné téměř šest milionů dolarů z jejího majetku bezpečnostní firmě, která měla získávat soukromé telefonní záznamy její matky Lynne Spearsové. Obvinění dále naznačuje, že odposloucháván byl i její vlastní telefon ve snaze monitorovat kontakt s právníky a médii. Měla být také tajně nahrávána ve své ložnici.

Soudní dokumenty dále uvádí, že Jamie Spears utratil 1,5 milionu dolarů z peněz své dcery na údržbu jejího domu v Louisianě, než ho odprodal do svého vlastnictví.

Právníci Britney Spearsové podali žalobu kvůli finančnímu pochybení poté, co Jamie požádal svou dceru, aby uhradila náklady za právní poplatky za loňský rok.

Kauza přichází jen několik měsíců poté, co soud v Los Angeles formálně ukončil opatrovnictví vedené Jamiem Spearsem od roku 2008. S odvoláním na duševní zdraví zpěvačky mohl v této době řídit veškeré záležitosti týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí.

V současnosti řeší právníci Spearsové také záležitost s její sestrou Jamie Lynn. V tomto případu někdejší popová princezna žádá, aby ji její sestra přestala zmiňovat v rámci propagačního turné k vydání biografie Things I Should Have Said.