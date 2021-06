"Zaslouží si podporu světa." Slavní reagují na bolestivou výpověď Spearsové u soudu

Britney Spearsová žádá po dlouhých 13 letech o zrušení svého opatrovnictví. Hnutí #FreeBritney zaplavuje sociální média v naději, že odhalí pravdu o šokujícím svědectví popové princezny.

V posledních několika letech a hlavně dnech koluje po sociálních sítích hashtag #FreeBritney. Ten existuje už více než deset let, za založením stojí fanoušci, kteří se zpěvačce snaží pomoci.

Gesto podpory Spearsové vyjádřil i zpěvák Justin Timberlake, který s ní tvořil čtyři roky pár. Bylo namístě, že svou podporu vyjádřil mezi prvními. "Po tom, co jsme dnes viděli, bychom měli všichni podporovat Britney," napsal Timberlake na Twitter krátce po projevu Britney Spearsové. "Bez ohledu na naši dobrou i špatnou minulost a bez ohledu na to, jak dávno to bylo … to, co se s ní děje, prostě není správné. S Jessicou posíláme lásku a absolutní podporu Britney. Doufáme, že soudy a její rodina vše napraví a nechají ji žít, jak chce," ukončil své tweety poselstvím podpory svým a manželčiným jménem.

Mezi dalšími podporovateli mladé zpěvačky byla i herečka a mladší sestra Jamie Lynn Spearsová, ta dala jasně najevo, že bude svou sestru vždy milovat a podporovat. "Je mi jedno, jestli chce utéct do deštného pralesa a mít uprostřed ničeho milion dětí," uvedla v příběhu na svém Instagramu mladší sestra devětatřicetileté popové hvězdy. "Možná jsem na sociálních sítích sestru nepodporovala způsobem, jakým by veřejnost chtěla. Mohu vás ale ujistit, že jsem podporovala svou sestru dlouho předtím, než hashtag existoval, a budu ji podporovat dlouho poté," dodala.

Aguilera: Ženě musí být dovoleno žít, jak chce

Timberlake není jedinou celebritou, která veřejně promluvila, k podpoře se přidala i Christina Aguilera. Zpěvačky se znají už od dětství, kdy společně pracovaly jako děti v klubu The Mickey Mouse Club.

Na konci 90. let dostaly šanci na sólovou kariéru a dvojice se tak rozdělila. Na podporu hnutí #FreeBritney zveřejnila zpěvačka dlouhé twitterové vlákno. "Posledních pár dní jsem přemýšlela o Britney a o všem, čím si prochází," zveřejnila svůj komentář společně s fotografií jich obou. "Je nepřijatelné, aby jakékoli ženě nebo člověku nebylo dovoleno žít život, jaký by si přáli. Slibuji vám, že žena, která pracovala v nepředstavitelných podmínkách a tlaku, si zaslouží veškerou svobodu, aby mohla žít svůj nejšťastnější život. Zaslouží si veškerou skutečnou lásku a podporu celého světa," podotkla známá zpěvačka.

"Konečně jsem se tento týden podívala na dokument Framing Britney Spears a pocítila jsem se zpěvačkou velkou empatii," napsala Kim Kardashianová prostřednictvím svých Instagram Stories v březnu 2021. "Bez ohledu na to, jak veřejný se něčí život může zdát, nikdo si nezaslouží kruté zacházení," dodala známá celebrita, kterou proslavila rodinná reality show.

Její starší sestra Khloé v únoru letošního roku napsala na Instagram, že se modlí za královnu Britney, nynější situaci nazvala "tak tak smutnou".

Americká zpěvačka a skladatelka Ashley Nicolette Frangipaneová, která na veřejnosti vystupuje pod uměleckým jménem Halsey, se také přidala k ostatním podporovatelům a vyjádřila svůj názor na Twitteru. "Celým svým srdcem doufám, že Britney získá svobodu od zneužívajícího systému. Zaslouží si to víc než cokoli jiného. Obdivuji její odvahu mluvit," napsala zpěvačka na svůj profil s hashtagem #FreeBritney.

Svou podporu na Twitteru vyjádřily i další celebrity. Například Cher, návrhářka Vera Wangová, zpěvák Will.i.am, Jon Bon Jovi, herečka Sarah Jessica Parkerová, Miley Cyrusová nebo Mariah Careyová.