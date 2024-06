Brada Pitta se zřeklo další jeho dítě. Příjmení chce jen matčino

Od rozvodu Angeliny Jolie a Brada Pitta uplynulo už osm let. Mezitím vyplavala na povrch nařčení herce z domácího násilí, a to nejen vůči jeho ženě, ale také jeho šesti dětem. A ty mu během posledních let dávaly jasně najevo, co si o něm myslí, třeba i tím, že si změnily jména. Místo Jolie-Pitt si radši nechaly pouze příjmení své matky.

Dlouho to vypadalo, že výjimkou bude jejich biologická dcera Shiloh. Ta se totiž ještě půl roku před svými osmnáctinami nechala slyšet, že má v plánu se v den své plnoletosti odstěhovat od matky ke svému otci, což Pitt s nadšením vítal. Situace se ale, zdá se, obrátila. Shiloh totiž 27. května, v den svých narozenin, vyplnila formuláře, podle kterých se chce zákonitě přejmenovat ze Shiloh Jolie-Pitt na Shiloh Jolie.

"Shiloh si najala vlastního právníka a zaplatila si to sama," prozradil zdroj z okolí rodiny magazínu People. Žádost ještě nebyla zpracována a čeká se na její vyřízení. Shiloh tak bude v pořadí čtvrtá, která se zřekne jména svého otce. Zatím tak učinili adoptovaní Maddox a Zahara, nedávno i jejich biologická dcera Vivienne.