Brad Pitt se otevřeně rozpovídal o protialkoholní léčbě i děsivých nočních můrách

"Nikdo mi nevěří!" rozplakal se Brad Pitt v rozhovoru pro srpnové číslo časopisu GQ, když líčil problémy, se kterými se celý život potýká. Herec přiznal, že má problém zapamatovat si nové lidi, poznat jejich tváře, a má strach, že si kvůli tomu okolí myslí, že je odtažitý, nepřístupný a zahleděný do sebe.

I když si chce lidi, které potkává, pamatovat, podle svých slov se stydí, že to nedokáže. Nikdy nebyl oficiálně diagnostikován, ale domnívá se, že by mohl trpět specifickou chorobou: prozopagnózií. To je neschopnost rozpoznávat lidské tváře, která je jinak známá jako obličejová slepota.

Otevřeně se rozhovořil také o děsivých snech, které jej dlouhé roky pronásledovaly. V nich se opakoval stále stejný motiv, že ho někdo ubodá. "Vždycky to bylo v noci, za tmy, šel jsem po chodníku v parku nebo po promenádě, a když jsem procházel pod pouliční lampou připomínající Exorcistu, někdo vyskočil z propasti a bodl mě do žeber. Nebo jsem si všiml, že mě někdo sleduje, a pak mě obklíčili další a já jsem si uvědomil, že jsem v pasti a že mi chtějí vážně ublížit," prozradil Pitt. Přestože chtěl vyhledat pomoc odborníka, měl strach, aby ho při tak intimní činnosti nepronásledovali novináři. Začal si proto své sny zapisovat a více nad nimi přemýšlet. To mu podle jeho slov přineslo úlevu.

Problémem, který ale sám nebyl schopen zvládnout, byl alkohol. Po rozvodu s Angelinou Jolie v roce 2016 se rozhodl s pitím skoncovat a rok a půl navštěvoval skupinu anonymních alkoholiků. "Měl jsem tu opravdu skvělou mužskou skupinu, která byla uzavřená a výběrová, takže jsem se cítil bezpečně," řekl s tím, že je za takovou možnost opravdu vděčný. "Viděl jsem jiné lidi, kteří byli nahráváni, když si vylévali srdce, a to je pro mě prostě zvěrstvo."