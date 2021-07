"Nenávidím to tady." Billie Eilish způsobila poprask, hrdě se chlubí svým tělem

Devatenáctiletá zpěvačka Billie Eilish letos v květnu šokovala své fanoušky, když se objevila v korzetu na obálce časopisu Vogue. Do té doby na svou postavu nikdy neupozorňovala a proslavila se naopak unisexovou image a volným oblečením. Před pár dny způsobila poprask na Instagramu, když zveřejnila další fotografii, na níž ukazuje své křivky.

"Lidi, můžeme si prosím uvědomit, že Billie hledá sama sebe a že je takto spokojená? To je to jediné, na čem záleží. Je jí pouze devatenáct let, ve veřejném hledáčku je od patnácti let. Nic nám nedluží," zní jeden z komentářů u instagramového příspěvku Eilish, na němž pózuje v extravagantním korzetu.

Fotografii, která několik fanoušků pobouřila, zveřejnila jen pár dnů od vydání nové písně a videoklipu NDA. V něm má na sobě volné černé triko s dlouhými rukávy, chodí potmě mezi divoce projíždějícími auty a zpívá o tom, jak je život celebrity složitý. "Téměř nemůžu jít ven, myslím, že to tady nenávidím. Možná bych měla přemýšlet o nové kariéře, někde v Kauai, kde bych mohla zmizet," zpívá v nové písni.

Videoklip si režírovala sama a na YouTube má téměř 15 milionů zhlédnutí. Skladba je součástí druhého alba Happier Than Ever, které by mělo vyjít koncem měsíce. Svou kariéru odstartovala písní Ocean Eyes, kterou složila v třinácti letech se svým sedmnáctiletým bratrem Finneasem. Dnes má skladba miliardy přehrání na Spotify a Billie Eilish se pyšní více než 87 miliony followerů na Instagramu.

Změnu své image okomentovala v květnu v souvislosti s vydáním časopisu Vogue. "Když chci ukázat svou kůži, najednou jsem pokrytec. Jsem lehce dostupná, jsem dě*ka. A pokud jsem, tak jsem na sebe pyšná. Já a všechny holky jsme takové, no a co? Pojďme se na to podívat z jiného úhlu a cítit se díky tomu silné. To, jestli ukážeme své tělo, nebo ne, by nemělo znamenat, že máme menší respekt," řekla Eilish, která prozradila, že když byla mladší, kvůli komplexům ze svého těla trpěla depresí.

Mohlo by vás zajímat: Billie Eilish blond premiérou trhá na Instagramu rekordy