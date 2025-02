Bianca Censori jen plní příkazy Kanyeho Westa. „Zachraňte ji,“ volají fanoušci

Podle odbornice na odezírání ze rtů Nicoly Hickling, která je zakladatelkou a hlavní analytičkou společnosti LipReader, byla během vystupování na červeném koberci Censori zcela pod Westovým vlivem a on jí neustále udílel příkazy. „Rozjeď to, říkám ti, že tohle bude fakt stát za to,“ zaznělo od Westa v okamžiku, kdy měla Censori na sobě stále ještě kožich, ve kterém přišla. „Hoď to za sebe a pak se otoč, jsem v tom s tebou,“ pokračoval ve svých příkazech raper.