Cizí muž v přestrojení pronikl do sídla královny Alžběty II. a strávil tam noc

Armáda tento incident, o kterém informovala BBC, považuje za vážné narušení bezpečnosti. Královna Alžběta II. v danou chvíli na hradě Windsor nebyla, tou dobou totiž pobývala na svém panství Sandringham na východě Anglie. "Armáda bere toto narušení bezpečnosti extrémně vážně a vše pečlivě vyšetří," uvedl armádní mluvčí.

Podle britských médií se neznámému muži podařilo dostat do kasáren s tvrzením, že je dobrým přítelem tamního vojenského kaplana. Muž povečeřel s veliteli a poté dostal nabídku na přespání, i když nikomu neukázal doklady ani pověření. Druhý den ráno přijela policie a muže odvezla. Zatčen nebyl.

Není to poprvé, co byla bezpečnost sídla královny narušena. V roce 1982 se do Buckinghamského paláce hned dvakrát po sobě vkradl Michael Fagan. Napodruhé se dokonce dostal až do ložnice panovnice. Byl zatčen a následně strávil tři roky na psychiatrické klinice.

Další incident se odehrál v roce 2013, kdy se do paláce vloupal zloděj. Tehdy se mluvilo i o možném terorismu.