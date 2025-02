Basiková promluvila o drsném dětství: Přísné tresty ovlivnily výchovu jejích dětí

Tvrdá výchova plná trestů ji poznamenala

Vzpomínky na vlastní dětství nejsou pro Báru Basikovou úplně příjemné. Otevřeně přiznala, že vyrůstala v prostředí přísné výchovy, plné trestů a zákazů. „U nás doma byly tresty, výprasky, zákazy. Od rodičů takový ten diktát, strašení, domácí vězení. Ta výchova byla z dnešního pohledu prostě strašná. Jsem z generace, kdy jsme se do školy netěšili, ale báli jsme se tam chodit. Báli jsme se špatných známek a myslím si, že to je špatně. Děti by se do školy měly těšit, mělo by je to tam bavit a neměly by se bát učitelů ani rodičů,“ popsala Basiková.

Právě kvůli těmto zkušenostem se rozhodla, že ke svým dětem bude přistupovat jinak. „Bylo to moje jasné rozhodnutí. Ale jak říkám, jsem povahou velice mírný a trpělivý člověk, takže vlastně i z povahy jsem k dětem takhle přistupovala. Zároveň tam ale byla vzpomínka na moje dětství, že tohle svým dětem nikdy nechci udělat,“ uzavřela zpěvačka.

Její přístup k výchově tak vznikl nejen z přirozené povahy, ale i ze silného přesvědčení, že děti si zaslouží vyrůstat v podporujícím a respektujícím prostředí.