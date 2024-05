Bára Basiková rozprodává své oblečení a má novou známost. "Je to jen kamarád," tvrdí

Bára Basiková začátkem týdne uspořádala v kavárně v centru Prahy se svými přáteli charitativní bazar, kde se odhodlala rozprodat část svého šatníku a přispět tím na dobrou věc.

Ačkoli si na drahé kousky nepotrpí, dává si veliký pozor na to, aby stejný outfit nevynesla opakovaně. "Když je to normální koncert, nosím totéž, ale jakmile se to týká nějaké veřejné akce, tak si podruhé nevezmu stejné oblečení, protože česká módní policie je v tomto směru nemilosrdná," upřesnila pro eXtra.cz.

"Pořizuji si věci velice levně," prozradila na sebe. "Já vůbec nejsem zastáncem drahých rób od módních návrhářů. Většinou mívám oblečení z řetězců, sekáčů nebo zahraničních sekáčů a zkombinuji to s nějakým prvkem nebo detailem, který ten outfit nějak povznese."

Akce dopadla na výbornou. "Všechno se prodalo," neskrývala svou radost Basiková. A médiím prozradila i to, že se v poslední době s někým začala vídat. Podrobnosti si ovšem chce zatím nechat pro sebe. "Není to partner, zatím je to kamarád. Já už nic nehledám. Když ke mně něco přijde, tak to přijde, ale musím říct, že jsem šťastná. Ale co bude dál, nevím," konstatovala. "Je to fajn a je hezké, když vás někdo má rád. Nechci o tom ale zatím víc mluvit, dokud to nebude oficiální."