Anna Slováčková hrdě ukazuje "zadek, špíčky a stehýnka". Kašlete na diety, radí

"Každej den číst v médiích, kdo jak zhubnul nebo přibral. Kašlete na to! Mějte se rádi a jděte tak příkladem mladším generacím. Ten věčnej body shaming, kterej v nás je hluboko zakořeněnej, nezmizí jen tak. Vždyť je tak krásný to, jak jsme každej jinej," napsala zpěvačka Anna Julie Slováčková na svůj profil na Instagramu a připojila sérii fotografií, na které dokládá, jak různě může člověk vypadat, když se vyfotí z toho správného úhlu.

"Jak můžete i vy vidět, já ten svůj zadek, špíčky a stehýnka umím taky nahodit tak, že vypadám skoro jako nějaká modelka. Ale koho by to bavilo držet celou dovolenou?" zamyslela se Slováčková a dodala, že její jedinou starostí je, aby si dny volna náležitě užila. K moři se podle svých slov dostala po čtyřech letech a nenechá si to ničím zkazit.

Svoje sledující také vyzvala k tomu, aby místo toho, jak vypadají, dbali na své zdraví. A to nejen fyzické, ale také duševní. "Pojďme se už hromadně vykašlat na všechny drastický diety a začít si spíš ordinovat zdravej selskej rozum do hlavy. Pohyb. Přírodu. A úsměvy na tváři, protože to je naše nejsilnější zbraň krásy," zakončila svůj příspěvek.

Není to poprvé, co se dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka rozhodla jít doslova s kůží na trh. Velmi otevřeně sdílela i svůj boj s rakovinou prsu, která jí byla diagnostikována v roce 2019. To udělala hlavně proto, aby zvýšila povědomí o prevenci, a také proto, aby se vyhnula všetečným dotazům. "Když jsem o nemoci začala mluvit hned na začátku, byla to pro mě obrovská úleva. Nemusela jsem najednou nemoc tajit. To jsem totiž původně aspoň na pár prvních měsíců, než bych se s tím sama sžila, chtěla. Ale zakrýt obrovskou fyzickou proměnu úplně nejde," řekla minulý rok v rozhovoru pro Aktuálně.cz.