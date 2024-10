Anna K. musela po rozchodu vyhledat psychologa

Ještě na jaře mluvila zpěvačka Anna K. o svatbě s Tomášem Varteckým, s nímž tvořila pár více než 20 let. Jenže pak přišel nečekaný rozchod a ještě nečekanější svatba, když si Vartecký po krátké známosti vzal svou novou přítelkyni Martinu. Zpěvačka se tak na nějakou dobu stáhla, zrušila koncerty a dopřála si i dovolenou s kamarádkou. Přiznává také, že musela vyhledat služby psychologa.

"Starám se i o své duševní zdraví s odborníky, protože to je taky cesta ke zdraví, a není nutné říkat si, že vše zvládne člověk sám. Někdy to totiž možné není, a když vám někdo, kdo má na to seriózní vzdělání, pomůže, jde to vše o moc lépe. Když máte zlomenou nohu, musíte taky k doktorovi, a se srdcem je to stejný," řekla otevřeně pro Super.cz s tím, že v jejím životě se s železnou pravidelností střídají období spokojenosti s těmi hodně těžkými. Dvakrát například bojovala se zákeřnou rakovinou prsu. A proto věří, že se s osudem dokáže poprat i tentokrát.

"Ale vlastně jsem zvládla už tolik překážek a těžších úkolů, takže určitě dám i tohle. Bude asi potřeba hodně trpělivosti a já to slovo už úplně nesnáším, protože ho poslouchám pořád. Musíš být trpělivá, chce to čas atd. Ale tak jdu prostě do toho," dodává s tím, že na svůj smutek rozhodně není sama. "Mám práci, kterou miluju, a kolem sebe tolik úžasných přátel a podpory, takže to světlo už cítím a brzy budu stát na slunci zase úplně celá."