Tomáš Vartecký promluvil o rozchodu s Annou K. i nové partnerce Martině

Skrze vyjádření zpěvačky Anny K. vyšlo najevo, že její vztah s kytaristou Tomášem Varteckým je po 27 letech minulostí. Ještě začátkem roku přitom ale zpěvačka mluvila o svatbě. Po dvou dnech k celé záležitosti vydal prohlášení i Vartecký. A jak se ukázalo, rozchod už má dávno zpracovaný a je znovu zamilovaný. Novou ženou po jeho boku je prošedivělá dáma Martina Virák-Lipnicki, jejíž velkou zálibou je kromě jiného háčkování.

"Kamarádi, fanoušci. Už jste si všimli, že médii nyní probíhají všelijaké informace. Co se týká rozchodu s Annou K., musím potvrdit, že od února 2024 již netvoříme pár. Můj nový vztah s Marťou musím také potvrdit, ale co musím vyvrátit, je, že by byla důvodem rozchodu. Marťu jsem poznal v dubnu 2024 až po ukončení vztahu s Annou K.," napsal na nově založeném a následně znovu smazaném profilu na Instagramu Vartecký. A prozradil, že jejich vztah je natolik vážný, že spolu už i bydlí. Konkrétně na Zbraslavi.

"Nyní s Marťou sdílíme jednu domácnost a je mojí obrovskou oporou ve všem, co dělám, a prosím o respektování našeho soukromí a očekávám slušné vyjadřování, ať už máte na věc jakýkoliv názor," uzavřel téma hudebník. Deníku Blesk jeho zdroj prozradil detaily jejich seznámení.

"Tomáš už od dubna nebydlel doma. Přespával ve zkušebně a později v hotelu. Právě tam se spolu seznámili, protože Martina v hotelu pracuje jako pokojská. Doprovází ho na všech divokých mejdanech," tvrdí člověk z muzikantova okolí. Jaké však byly přesné důvody rozchodu, ani jeden ze slavné dvojice neuvedl. Spekuluje se však o tom, že příčinou byla Varteckého náklonost k návykovým látkám.

"Roli nesehrála žádná nevěra, ale Tomáš měl vždy blízko k experimentování s nejrůznějšími látkami a měl rád alkohol. Lucka vše snášela, dokud to bylo v nějaké přijatelné míře. Jenže v posledních měsících se mu to vymklo z ruky," tvrdí zpěvaččin kolega.