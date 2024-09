Základní vzdělání už jí nestačí. Anna Geislerová se vrhla na studium psychologie

Herečka Anna Geislerová patří k těm úspěšným celebritám, které si vybudovaly kariéru i bez toho, aby dosáhly nějakého vzdělání. Ona sama si vystačí pouze se základní školou, další stupeň už nestihla dokončit a vrhla se raději na natáčení filmů. Jenže s přibývajícími léty možná tohoto svého kroku začala litovat a rozhodla se ho napravit.

V současnosti se Geislerová pochlubila svým fanouškům s tím, že se přihlásila na tříleté víkendové studium na Pražské psychoterapeutické fakultě. "A je to tady, zpátky do škol. Jdete taky? Já jo! Vím, že vzdělání je asi to poslední, co byste ode mě čekali, ale nebojte se, já to zase nedodělám, protože se znám," nešetří vtipnou sebekritikou herečka.

Pokud se jí podaří studium, i přes počáteční skepsi, dokončit, a získat diplom, na změnu profesní dráhy to nevypadá. "Nemusíte mít obavy, že byste na mě pak narazili v nějaké psychoterapeutické poradně. Nebo chcete?" dotázala se svých sledujících.

Kromě gratulací a slov povzbuzení se jí dostalo i reakce od bývalé první dámy Dagmar Havlové. Ta přiznala, že patří mezi ty, kteří školu začali, ale už nebyli schopni ji dokončit. "Takhle jsem začala loni. Potom jednou vynechala, podruhé…" práskla na sebe Havlová. Na to jí Geislerová odvětila, že není všem dnům konec a možná, že z nich budou spolužačky.