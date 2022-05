Aňa Geislerová vylíčila, jak vychovává své děti. Na prezidentku kandidovat nehodlá

Zanedlouho vstoupí do kin nový film režiséra Rudolfa Havlíka Prezidentka. Geislerová, jež ve snímku ztvárnila hlavní roli, prý poslední dobou stále častěji dostává otázky na možnou kandidaturu na prezidentku. "Je legrační, že když hraješ lékařku, ptají se tě na nemoci. Když historickou postavu, chtějí, abyste chápali všechno z historie a kontext. A když hraju prezidentku, ptají se, jestli budu kandidovat, případně jak bych řešila tu a tu politickou situaci a kam poslala peníze z rozpočtu," uvedla v talkshow.

Přestože kandidovat nehodlá, je si prý jistá, že by ji někteří lidé volili. "A je fakt, že na nějaké kandidáty bych si troufla," prohlásila.

Mimo to se rozhovořila o výchovných metodách, které aplikuje na své děti. "Když teď ke mně přijde moje dcera a lehce provokativně mi řekne, že si udělá piercing, a čeká, že jí to zjednoduším tím, že jí to zakážu, tak já jí to nezakážu. Já jí to udělám těžší. Řeknu jí: 'Klidně, propíchni si nos, jak chceš, bude tě to bolet, bude ti to hnisat, nebude to hezký, pak ti to přijde trapný, ale prosím, já ti to nezakážu,' " prozradila Geislerová.

Premiérový díl, v němž se jako hosté dále objeví herečtí kolegové Ondřej Sokol a Martin Finger, zpěvák a skladatel Lou Fanánek Hagen a herec Predrag Bjelac, poběží v úterý 10. května ve 21.35 na Primě.