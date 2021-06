Američan vtipně pózuje s Beyoncé či Alžbětou II. Koláže vytváří podle videotutoriálu

Američan Patrick Thorendahl si plní sen, a také možná tužbu mnoha jiných lidí, když se běžně ocitá v přítomnosti celebrit. Tento newyorský vtipálek totiž vytváří koláže, na nichž je po boku slavných. Někdy jen tak a někdy v kreativních pozicích či situacích, v nichž nahrazuje snoubence či děti známých osobností.

Koláže zveřejňuje na svém instagramovém účtu peejet, jenž má v současné době téměř 180 tisíc fanoušků. Na fotografiích pózuje vedle zpěvačky Beyoncé, sester Kardashianových, královny Alžběty II. nebo herečky Halle Berryové. Zpěvačka Nicki Minajová dokonce výtvor, na kterém se ocitli bok po boku, sdílela na svém vlastním Instagramu.

"Upřímně si nepamatuju, proč jsem s kolážemi začal. Když se mě někdo na tuhle otázku zeptá, tak si vždy nějakou odpověď vymyslím. Pravda ale je, že v tom pokračuju, protože zbožňuju, jak lidé na mou práci reagují. Miluju, když ostatní rozesměju. Rozhodně nechci nikoho urazit, je to jen sranda. Pokud by mě některá z celebrit požádala, abych to nedělal, tak bych asi přestal," řekl v rozhovoru Thorendahl, kterému jedna koláž zabere v průměru pětačtyřicet minut.

Podívejte se do galerie na velmi svérázné "umění".