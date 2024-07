Amber Heardová najala detektiva, aby našel špínu na Johnnyho Deppa. Marně

Soudní proces mezi bývalými manželi Amber Heardovou a Johnnym Deppem, kdy byl herec obviněn z násilného chování a naopak se bránil žalobou pro pomluvu, sledoval před lety celý svět. Nyní se k zákulisí jejich vztahu vrací bývalý soukromý detektiv Paul Barresi, kterého si v roce 2019 najala právě Heardová, aby se prohrabal minulostí jejího ex manžela a našel na něj kompromitující informace. To, jak neuspěl, teď Barresi popisuje v knize Johnny Depp's Accidental Fixer.

"Touto cestou jsem chtěl uctít naše sdílené lidství a vrhnout světlo na muže, za kterým stojí nejrůznější mýty. A také nabídnout příběh založený na opravdovém porozumění a soucitu," uvádí Barresi ke knize, v níž se vrací ke svému slavnému případu. Během vyšetřování prý kontaktoval zhruba stovku lidí z Deppova okolí, jenže každý z nich o něm prý mluvil jen v superlativech.

"Popisovali ho jako nejdžentlmenštějšího džentlmena a jako někoho, kdo nemá v těle jedinou špatnou kost," cituje z knihy server Mail Online. "Nemyslím si, že vám mohu pomoci. Johnny je milý muž. Nikdy jsem ho neviděla, že by se choval násilně, ve skutečnosti je to právě naopak. Johnny Depp je ten typ, který by lezl do odpadní roury, aby zachránil kotě před utopením," zněla například odpověď novinářky Seven McDonaldové.

Daleko ostřejší vyjádření zvolil tatér Jonathan Shaw. "Johnny je neuvěřitelně ovládaná a nadlidská bytost. Jediná věc, se kterou bych byl ochoten té zlatokopecké dě*ce pomoct, je nabít zbraň, kterou by chtěla použít, aby si vystřelila mozek," nebral si servítky hercův přítel.

A na Deppovu stranu se nakonec přiklonila i porota, když herec ostře sledovaný proces se svou bývalou ženou vyhrál. Heardová se od té doby stáhla do ústranní, zatímco Depp si užívá znovunabyté popularity.