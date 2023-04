Alex Mynářová přiznala, že s manželem žijí odděleně

"Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem," řekl ČTK bývalý prezidentský kancléř Vratislav Mynář po skončení svého působení na Pražském hradě. "Chci vysadit a věnovat se převážně rodině," doplnil. Zatím se však uchýlil do Osvětiman na Uherskohradišťsku. Jak potvrdila jeho manželka, moderátorka Alex Mynářová, sama rozhodně nemá v plánu z Prahy odcházet. "Vždycky jsem žila ve velkoměstě a na Moravu jen dojížděla. Nic se na tom nezměnilo ani po konci manžela na Hradě. Se syny žiji ve strašnické vile a manžel na Moravě, kde odpočívá. Zvelebuje zahradu a stará se o dům," řekla Mynářová Blesku.

Mynářová hodlá i nadále žít ve vile z roku 1937, která v nedávné minulosti prošla nákladnou rekonstrukcí, jejíž cena se měla vyšplhat až na 40 milionů korun. Nechybí tam například ani luxusní wellnes zóna se saunou a vířivkou. Moderátorka se tak netají tím, že s chodem domu potřebuje pomoc.

"Na úklid mám paní, se kterou společně dům uklízíme. Mám i chůvu pro kluky, protože bych se jinak nemohla věnovat svým pracovním povinnostem," říká Mynářová, která má s manželem dva syny - téměř osmiletého Vratislava a skoro čtyřletého Viktora.

O tom, že manžela na venkov následovat nebude, měla moderátorka jasno už dlouho. Dokonce se v médiích spekulovalo o možném rozpadu jejich vztahu. "Je to o rodinné diskusi. Musíme si říci, jak co chceme, ale jisté je, že naše děti chodí v Praze do školky a do školy. Já tady mám práci, přátele a Prahu neopustím. Až manžel skončí na Hradě, vrátí se tam, odkud přišel, a odtamtud nepřišel se mnou," uvedla Mynářová už minulý rok v květnu pro eXtra.cz.