To mimino do sněmovny netahejte. Britská kauza rozvířila debatu o mateřství a práci

Creasyová e-mail od parlamentní administrativy zveřejnila na Twitteru. Informaci, že si do parlamentu nemůže vzít své dítě, obdržela poté, co v úterý přišla na zasedání s miminem. Televizi BBC sdělila, že si syna Pipa, kterého stále kojí, brala do Dolní sněmovny pravidelně a předtím i dceru. Nyní ale byla informována, že se pravidla v září změnila. Podle aktualizovaných předpisů by si poslanci na zasedání děti brát neměli.

Poslankyně ale tvrdí, že toto pravidlo podrývá snahy vytvořit v politice příznivější prostředí pro matky. "Existují překážky k zapojení matek do politiky a já si myslím, že to poškozuje naši politickou debatu," řekla.

Konzervativní místopředseda vlády Dominic Raab řekl, že má pro Creasyovou velké pochopení, ale dodal, že o věci má rozhodovat Dolní sněmovna. Je podle něj na politicích, aby zajistili, že "se naše profese dostane do moderního světa", aby rodiče mohli skloubit práci s rodinou.

Mluvčí premiéra Borise Johnsona uvedl, že předseda vlády chce vidět další kroky k tomu, aby byl parlament vstřícný k rodinám. Dodal nicméně, že jakákoliv změna pravidel je věcí Dolní sněmovny.

Předseda Dolní sněmovny Lindsay Hoyle požádal příslušný výbor, aby pravidla přezkoumal, což Creasyová uvítala. Hoyle poznamenal, že je velmi důležité, aby se rodiče mohli plně zapojit do práce Dolní sněmovny, což je důvod, proč tam jsou jesle. "Pravidla je potřeba vnímat v kontextu, mění se s dobou," uvedl. Záležitostí se tak bude zabývat výbor Dolní sněmovny, který vydává doporučení k procedurálním záležitostem.

Mluvčí lídra opozičních labouristů Keira Starmera uvedl, že by nebylo vhodné se k věci vyjadřovat, dokud záležitost neposoudí výbor.

Poslankyně za zelené Caroline Lucasová zákaz miminek v parlamentu označila za absurdní. Poznamenala přitom, že nemluvňata vyrušují mnohem méně než někteří hýkající poslanci.

Stávající systém podle Creasyové nevychází vstříc těm, kdo nejsou "muži určitého věku a z určitého prostředí". "Nemám záskok za mateřskou, nemám na to zaměstnanecká práva," poznamenala.

Zatímco poslankyně mají nárok na placenou mateřskou dovolenou po dobu šesti měsíců a hlasování v zastoupení, některé uvedly, že je obtížné získat finanční prostředky na adekvátní záskok. Poslankyně i poslanci musí být ve Westminsteru, tedy v budově parlamentu, fyzicky přítomni, aby mohli zastupovat názory svých voličů například během rozprav v Dolní sněmovně.

Bývalá poslankyně za liberální demokraty Jo Swinsonová se v roce 2018 stala první poslankyní, která při rozpravě v Dolní sněmovně chovala své dítě. Téhož roku se novozélandská premiérka Jacinda Ardernová stala podle médií první světovou lídryní, která si vzala své dítě na Valné shromáždění OSN v New Yorku.