Na toaletě, při výchově dětí i v posteli. Nahradí nás roboti?, ptá se Studeník

Tomáš Studeník Radikální inovátor a zakladatel FuckUp Nights Prague.

Organizuje inovační maratony CEE Hacks, kde studenti celého světa řeší problémy v nejrůznějších oblastech.

Je hrdým ambasadorem projektu Zálohujme.cz.

Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas a jako kreativní ředitel působí v digitálním butiku Confidence Digital.

Spolupracuje také s vládními organizacemi Czechinvest, Technologická agentura ČR nebo European Space Agency.

V roce 2014 představil v ČR zábavně-naučný formát FuckUp Nights, kde se veřejně sdílí neúspěchy v byznysu a životě.

V roce 2018 vydal Velkou knihu fuckupů s nejlepšími příběhy nezdarů.

Nejprve prozkoumejme podrobněji úvodní otázku: Nahradí nás roboti? Nabízí se hned další otázka: V čem že nás ti roboti mají nahradit? A zde je zakopaná kočka. Je velký rozdíl se zeptat, jestli stroje ovládnou planetu Zemi po homo sapiens sapiens nebo jestli nás roboti nahradí při hlídání neposedných ratolestí či zda nám robot v kuchyni připraví svíčkovou. Pojďme si tedy probrat několik situací, které dnes řeší člověk, a řekněme si, jestli by je v budoucnu zvládl robot.

Čištění zubů

Začněme hned ráno. Dokázal by robot nahradit člověka při ranní hygieně? Jaké by to asi bylo, kdyby vám v puse začala rejdit roboručka? A nenechala si zkrátit svou show ani o sekundu? Domnívám se, že maximum robotizace představuje mechanický zubní kartáček. Ruku, která kartáček ovládá, si povedeme raději sami. Ale pozor, například robotická toaleta v Korei za vás už dnes zvládne víc, než byste kdy chtěli.

Cesta do práce

Sednete ráno do auta a začtete se do Babičky? To brzo nebude nic nevídaného. Už dnes dokážou auta řídit sama a brzy nás roboti nahradí i za volantem. Na druhou stranu, vyskytují se jedinci, kteří jsou závislí na řevu přeplňovaného motoru a předjíždění na plné čáře. Ti robotům svou macho káru svěřit chtít nebudou.

Práce

Záleží, čím se živíte. Už dnes najdete roboty v průmyslu na montážních linkách, v lakovnách či ve skladech, kde vám hledají vaši nepostradatelnou levandulovou svíčku pro romantické večery v karanténě. Umělá inteligence pomáhá lékařům analyzovat rentgenové snímky. Stroje už dnes rozhodují o tom, jestli dostanete půjčku, jakou další skladbu uslyšíte na Spotify nebo co vám odpoví Siri, když se jí zeptáte, co uvařit k večeři. Vedle hlasových asistentů a inteligentního ovládání domácnosti se roboti prosazují především v povoláních, která jsou pro člověka špinavá, nebezpečná nebo složitá. Stavíte dům? Zítra vám jej vytiskne robot. Zneškodňujete bombu? Robota výbuch sice rozhodí, ale nerozhodí. Hledáte na Marsu život? Robůtek Perseverance už tam valí pixely za vás.

Nákupy

Cestou z práce jsme byli zvyklí obstarat sobě a blízkým potravu. Dnes to za nás řeší druzí v úzké spolupráci s algoritmy a roboty. To, co a kdy si objednáte, už Rohlík tuší na základě vašich předchozích objednávek. Jeff Bezos a jeho Amazon si patentovali městské droní úly, aby se k vám všechny serepetičky dostaly vcukuletu. Brzy vám tak bude doručen i nákup, který se právě chystáte objednat.

Výchova dětí

Dokážou roboti vychovávat děti lépe než my sami? Nejspíš ano. Budou mít trpělivost procvičovat dělení dvojciferným číslem v každou denní dobu, nebudou na děti řvát a chrlit na ně moudra o životě, která žádnou ratolest nikdy o nutnosti znát vyjmenovaná slova nepřesvědčila. Robot bude řešit optimalizační výchovnou úlohu empaticky, mile a neúnavně. Už dnes se v Japonsku nasazují robotuleni, kteří si povídají se seniory v domovech důchodců. A důchodci je mají radši než vlastní děti, kteří je jezdí navštěvovat jen z povinnosti a při návštěvách se koukají víc do mobilů než do tváří svých rodičů. Smutné, ale pravdivé. Ale ruku na srdce, nechali byste děti vychovávat kusem železa?

Vaření

Kuchyňský robot dnes umí sám připravit i pizzu. V budoucnu si do něj stáhnete program třeba od Kristýny Nemčkové a robokuchtík vám uvaří jako samotná Masterchefka. Pokud jste ale jako já, tak vás vaření baví. Celý ten neuvěřitelný proces přeměny elementů v lahodný banket vůní, chutí a dojmů. Pokud neberete vaření jako špinavou, nebezpečnou či složitou práci, ale jako umělecký výkon či zábavu, tak roboty do kuchyně nepustíte. Taky by se vám mohlo stát, že strávníkům doma bude chutnat víc od robota než od vás.

Zábava

Zábava má tu nádhernou vlastnost, že i kdyby nás nahradili všude jinde, tak bavit se za nás stejně roboti nebudou. Robot nepotřebuje oddech od práce, robot nepochopí chuť žužú hada, robot se nebude třást v zámku hrůzy a ani horská dráha pro něj nebude ničím víc, než tím nejhorším možným řešením přesunu z bodu A do bodu B.

Láska

Chcete nechat slasti a strasti lásky na robotech? Sem tam možná ano, ale dovedete si představit dva roboty, jak se milují místo jejich majitelů? Slovinský filozof Slavoj Žižek si to představit umí. Prohlásil, že bude nadšený, když si robot odbude fyzickou lásku, dokonce i sex, místo něho. Se svou partnerkou by si tak dopřáli večer vzletných intelektuálních diskusí bez poskvrny nízkého pohlavního styku.

Nahradí, nebo nenahradí?

V našich úvahách jsme společně prošli typický člověčí den: ranní hygiena, cesta do práce, práce, nákup, výchova dětí, vaření, zábava, láska.

Snad s výjimkou práce a nákupů, bych roboty do svého života nepouštěl. Ne, nechci být zastoupen při grilování stařeného Rib Eye steaku. Ne, nechci být ponížen pedagogickou genialitou inteligentní plechovky. A dokonce ani nechci být při milování se svou ženou nahrazen nonstop fenomenálním sexbotem (byť by to možná někdy ocenila).

Roboti, i po sto letech, doufejme zůstávají těmi, kdož nás zbavují rachoty, makačky, roboty. Těžké, nebezpečné či složité práce. Ale užívat života si vždy budeme chtít a umět jen my, lidé.