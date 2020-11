V kurzu jsou vědy o selhání. Bez chyb byste vůbec neexistovali, píše Studeník

Všichni chceme být dokonalí. Od malička jen dvakrát podtržená jednička. Test jen na sto procent. Fotka na Facebooku jen s perfektním úsměvem a bez vrásek. Pokud je Bůh dokonalý a my jsme stvořeni k jeho obrazu, tak bychom přece také měli usilovat o dokonalost.

Chvála nedokonalosti

Už Marcus Aurelius si ale všiml, že nepravidelně rozpukaná kůrka na upečeném chlebu, zdánlivá chyba pekaře, chuť na pecen spíš podněcuje, než kazí. Dokonale vysoustružený chléb v nás nevzbudí tolik touhy jako ten nepředvídatelně zvrásněný interakcí těsta a tepla. Japonci už staletí vyznávají estetiku wabi-sabi, kdy tvary čajových misek jsou dokonce záměrně nedokonalé, aby odrážely krásu světa kolem nás.

Ani slovinský filozof Slavoj Žižek nerozumí naší touze prezentovat své dokonalé já na internetových seznamkách nebo Tinderu. Tvrdí, že to, co na druhých milujeme, jsou jejich nedokonalosti. Jejich vady na kráse. Pihy. Přeřeknutí. Ráčkování. Dokonalost je chladná a jde z ní strach.

Chyby najdeme i v základech, na kterých stojí svět. Nedokonalá mřížka krystalů, kde tu a tam chybí elektron, je devízou polovodičů a umožňuje vám tak si tento článek přečíst na počítači. Díky mutacím DNA vašich předků, tedy díky nedokonalosti, navíc u toho počítače sedíte. Bez chyb byste vůbec neexistovali.

Pokud se budete snažit být těmi nejdokonalejšími ve všem, co děláte, tak se řítíte do záhuby. Čím víc chcete být lepší, tím víc si uvědomujete, jak jste nedokonalí, a tím horší pocit ze sebe budete mít. Čím víc budete chtít uspět, tím víc sami sebe máte za neúspěšné. A co je tak špatného na nezdaru?

Strach z hlouposti

Kromě strachu, že klesne naše společenská či profesní prestiž, signalizuje nezdar hloupost. Kdo chybuje, je přece hloupý, to dá rozum. Ale nenechme se zaslepit lidovou moudrostí. Hloupost není tak hloupá, jak na první pohled vypadá. Jako hloupé vypadaly na začátku všechny geniální nápady. Forresta Gumpa, jeden z nejvýdělečnějších filmů všech dob, odmítla řada producentů s tím, že se přece nikdo nevydrží dvě hodiny dívat na mentálně opožděnou postavu. Nikdo nechápal, proč budovat Google v době, kdy už byla na trhu dvacítka vyhledávačů včetně Yahoo!.

Tomáš Studeník Radikální inovátor a zakladatel FuckUp Nights Prague.

Organizuje inovační maratony CEE Hacks, kde studenti celého světa řeší problémy v nejrůznějších oblastech.

Je hrdým ambasadorem projektu Zálohujme.cz.

Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas a jako kreativní ředitel působí v digitálním butiku Confidence Digital.

Spolupracuje také s vládními organizacemi Czechinvest, Technologická agentura ČR nebo European Space Agency.

V roce 2014 představil v ČR zábavně-naučný formát FuckUp Nights, kde se veřejně sdílí neúspěchy v byznysu a životě.

V roce 2018 vydal Velkou knihu fuckupů s nejlepšími příběhy nezdarů.

Twitter byl jako blbost označen přímo programátory, kteří jej měli za úkol postavit. Telefon, automobil, rádio či satelity, to vše bylo nejprve odsouzeno jako pitomost. Výzkum zdánlivě hloupých nápadů pomohl geniálnímu astrofyzikovi a podivínovi Fritzu Zwickymu před více než osmdesáti lety předpovědět existenci temné hmoty ve vesmíru, neutronových hvězd či efektu gravitační čočky. Stupid is the new smart.

Nezdar je dle amerického filozofa Daniela Denetta dokonce tím nejmocnějším nástrojem lidského myšlení. Nejvýraznějším představitelem "nezdarismu" je ale Čech, Jára Cimrman, mistr slepých uliček. Právě Cimrmana pravděpodobně citoval Thomas Alva Edison, když pronesl slavnou větu: "Neselhal jsem. Jen jsem přišel na deset tisíc způsobů, které nefungují."

Ale časy se mění. Rychle, ale nejistě. Chyby jsou už v několika globálních firmách jedním z náborových kritérií manažerů. Všechno se ti daří? Děkujeme, nemáme o tebe zájem. Celoroční kurz Science of Failure, vědy o selhání, můžete dokonce od loňského roku absolvovat na slavné curyšské technice, která se pyšní dvaatřiceti nositeli Nobelovy ceny včetně Alberta Einsteina.

Zlí jazykové?

Jak tedy nezdary zvládat a v dobré obracet? Recept je prostý: nebažit po dokonalosti a nebát se být k smíchu. Chyba je v základu všehomíra a díky chybám všichni na světě také jsme. Hloupý je ten, kdo se chyb a nezdarů bojí. V angličtině jako synonymum nezdaru nejčastěji uslyšíte slovo "fuckup". Je to spojení příjemného a vzletného. Problém vyřešen. V češtině používáme slovo, které značí průběh a nakonec jen horu neštěstí. Ale pozor, říkáme také průšvih. A "prů-švih" už dává naději. Bude to trvat jen krátce a vyšvihne vás to výš, než stojíte teď.