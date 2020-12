Advent je doba zklidnění. Tradice potřebujeme, dávají nám stabilitu, říká farářka

Advent patřil vždy k důležitým částem roku. Lidé během něj odpočívali, rozjímali nad uplynulým rokem a těšili se na nadcházející vánoční čas. V posledních letech se však týdny před Vánoci staly především dobou všeobecného shonu, nakupování a stresu. Letošek může být i příležitostí se k tradicím a zklidnění na konci roku zase vrátit.

"Období od podzimní rovnodennosti do zimního slunovratu je pro mne obdobím zklidnění, ztišení, obracení se do nitra. Je pro mě přesně tím, čím by mělo být toto období pro každého člověka, který se zabývá svým životem, svou úlohou na zemi a tím, jak může být prospěšný celku. V této době bychom měli poctivě zhodnotit všechno, co jsme udělali v končícím roce, komu jsme pomohli, koho potěšili, koho zranili. Tento čas je k takovému rozjímání ideální," tvrdí Eva Francová, autorka úspěšných kuchařek a blogu Kuchařka ze Svatojánu.

Pro autorku knihy Tradinář, pojednávající o téměř vymizelých i známých tradicích v průběhu roku, Martinu Boledovičovou, je adventní čas a následně Vánoce rodinným měsícem plným společných rituálů, práce i setkávání a obdarovávání.

Matka čtyř dětí se snaží pečlivě plánovat a nenechává se strhnout nepříjemným tlakem. "Mám velkou rodinu, a tak se snažím nedostat se do stresu a nepříjemného tlaku, co vše je potřeba stihnout, zařídit, upéct a uklidit. Proto na začátku převažují praktické činnosti a hodně plánuji. Každý rok je to stejné a opakující se tradice usnadňují ty sváteční dny, kdy je hotovo a máme čas pro to nejdůležitější - své blízké a taky sami na sebe," popisuje.

Osamělost a stres se před Vánoci zhoršuje

Právě před Vánoci se často násobí stres a tlak, které na lidi působí. Zhoršují se také psychické problémy a posiluje osamělost.

"Vánoce jako takové jsou stres, dokonce zaujímají místo v tabulce událostí, které přinášejí stresovou zátěž, ale zatímco stres v rodinách obvykle šťastně končí u štědrovečerní večeře, lidé, kteří žijí osamoceni, prožívají náročné chvíle dál a letošní Vánoce mohou být zatíženy ještě mnoha dalšími faktory, se kterými zatím neumíme dobře pracovat ani odhadnout, jaký vliv na nás budou mít," upozorňuje farářka a psycholožka Martina Viktorie Kopecká.

Letošní omezení veřejného života ale možná nakonec napomůže tomu, aby se lidé opět vrátili k tradicím a svůj životní rytmus zklidnili.

"Svátky, spočinutí, rekapitulaci a vnímání cyklického plynutí času potřebujeme. Zda si toto vše dopřáváme a dovolíme, to už záleží na každém z nás. Jsme to my, kdo tradice udržujeme, měníme i opouštíme. A jsme to zase my, kdo víme, zda nás tradice obohacuje nebo svazuje," myslí si lékařka a psychoterapeutka Kateřina Cajthamlová.

Podívejte se, s jakými tradicemi se advent pojí a proč mají důležitou funkci i dnes.