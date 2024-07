Může za zánět močového měchýře barva na vlasy? Víte, jak si bezpečně nabarvit vlasy?

Barva na vlasy nás často poučí o tom, že alergie může propuknout kdykoliv během života. To, že jsme stejnou barvu použili už mnohokrát předtím bez jakýchkoliv problémů, přitom vůbec nic neznamená! Alergické reakce se projeví totiž až poté, co tělo projde tzv. fází senzibilizace. Ta trvá různě dlouhou dobu, často celá léta. Teprve po ní tělo přestane "zvládat" a objeví se alergie.

1. Otestujte se vždycky

Varování na obalu, že si 48 hodin před aplikací máme zkusit reakci na zápěstí, tam není jen tak zbůhdarma. Tento test je nutné opakovat před každým novým použitím barvy, pokud si chceme být skutečně jistí, že je pro nás bezpečná. Stejně jako všechny ostatní běžné kosmetické výrobky i barvy na vlasy obsahují látky, které mohou vyvolávat alergické reakce. Lidé obvykle tipují, že jim vadí přítomný peroxid. Ten sice skutečně ničí vlasy a může místně ublížit kůži, ale daleko víc vadí parafenylendiamin (PPD).

Reakce na barvy na vlasy patří k nejčastějším případům kontaktní alergie. Projeví se třeba jako mírné pupínky, ale také to mohou být boláky, puchýře a rozsáhlé otoky, spojené se svěděním, neúnosnou bolestí a horečkou. V dramatickém případě se může postižený i udusit! Následkem dlouholetého barvení vlasů mohou být mnohé záněty a recidivující infekce v kdekoliv těle. Nejčastěji se tato spojitost projevuje v případě zánětů močového měchýře a močových cest, spojených s gynekologickými problémy.

2. Vyberte odstín s rozumem

Na modelky s neodolatelnou hřívou, které vidíme na obalech, je hezký pohled, ale s realitou nemá nic společného. Stejná barva chytne každému trochu jinak. Do vlasových experimentů doma v koupelně se pusťte, jedině když nechystáte radikální nebo náročnou změnu. Jako třeba přechod z blond na černou a naopak, složité melíry apod. Zvolená barva by neměla být o více jak dva tóny tmavší či světlejší, než je stávající odstín. Toužíte-li po výrazné změně, raději dejte přednost profesionálním rukám. Ušetřené peníze nebudou nic platné, pokud si na hlavě vytvoříte něco, z čeho budete zoufalá a co se jen stěží podaří zachránit povolaným odborníkům, a když ano, bude to za nemalou sumu.

3. Nanášení barvy

Při aplikaci barvicí směsi postupujte podle pokynů v návodu. Výrobce ví, proč jasně uvádí např. maximální dobu působení, během které je v závislosti na požadované intenzitě nutné nechat působit účinné složky. Tuto dobu v žádném případě nepřekračujte. Pro co nejlepší výsledný efekt barvu nanášejte směrem odzadu. Je známo, že se nejlépe chytá u kořínků a u konečků, které jsou suché a lépe ji do sebe "natáhnou". Začínejte vždy odrosty, poté postupujte do délek a na samotný závěr barvu nanesete do konečků.

4. Smytím to nekončí

Barva nebo zesvětlovač proniká hluboko do vnitřní struktury vlasu a narušuje jeho přirozenou sílu a pevnost, proto je třeba vsadit na speciální péči v podobě dobrého kondicionéru a jednou za čas také masky a dalších regeneračních produktů. Vybírejte výživné řady pro suché, poškozené a lámavé vlasy s obsahem keratinu a výtažků z chmele. Vlasy zbytečně nezatěžuje a dodává jim lehkost a hebkost.

5. Kolik barva vydrží?

Dejte si pozor na dočasné barvy s označením "vydrží x umytí". Mohou se sice zdát jako skvělé řešení pro vaši momentální experimentální náladu, ale ve skutečnosti mají málokdy žádoucí efekt. Informace na krabičce sice slibují postupné vymývání, což je jen poloviční pravda. Pokud máte světlé vlasy, barva sice bude postupně ztrácet na sytosti, ovšem velmi často po ní zůstane trvalý nádech nepěkné růžové nebo oranžové. A naopak, pokud jste tmavovlasá a barvu na několik umytí si koupíte světlejší, téměř nic se nestane a vy jen vyhodíte peníze z okna.