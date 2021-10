Slovo mimozemšťan je ponižující, říká Lovatová. V dokumentu mapuje další existence

Zpěvačka a herečka Demi Lovatová na americkém streamovacím kanále Peacock uvádí dokumentární sérii s názvem Unidentified with Demi Lovato (v překladu Neidentifikováno s Demi Lovatovou). Mapuje v něm, jaké další druhy existence mohou žít na jiných planetách.

V rozhovoru pro internetový magazín Pedestrian Lovatová uvedla, že nevěří, že bytosti žijící na ostatních planetách chtějí ublížit lidem. "Opravdu si myslím, že pokud by tam venku bylo něco, co na nás chce zaútočit, už by se tak stalo," řekla. Americká umělkyně navíc zdůraznila, že nesouhlasí s používáním termínu mimozemšťan. "Musíme jim přestat říkat mimozemšťani. Je to hanlivý výraz pro cokoliv a kohokoliv. To je důvod, proč je nazývám E.T.!"

Účelem této dokumentární série je podle bývalé hvězdy kanálu Disney pochopit, jak "moc se potřebujeme starat o naši planetu a rozvíjet své vědomí". "Myslím si, že svět se stává otevřenějším místem. Pomalu, ale jistě děláme pokrok. Jakýkoliv krok vpřed je dobrý," dodala.

Lovatová se před pár měsíci prohlásila za nebinárního jedince. Na konci března dokonce oznámila svůj rozchod se snoubencem Maxem Ehrichem. Svatbu s ním si rozmyslela kvůli svým homosexuálním sklonům. V červnu na svůj Instagram napsala, že jí nevadí, když ji někdo osloví jako ženu, ale přeje si být oslovována především jako "oni".

