Nejslavnější coming outy: Lovato oznámila, že je nebinární, Page je transgender

Gayové, lesby, queer, pansexuálové, transgender, nebinární či bisexuální osoby a další. Zkráceně řečeno LGBT+ lidé nyní v České republice prožívají svůj týden.

Festival hrdosti Prague Pride každoročně zahaluje celé centrum hlavního města do duhových vlajek již od roku 2011 a podporuje myšlenku, že vztahová, genderová a sexuální rozmanitost je naprosto přirozená věc, kterou není třeba skrývat.

Podobné festivaly se pořádají po celém světě. Podívejte se do galerie, kdo z celebrit veřejně přiznal svůj coming out (proces oznámení své sexuální orientace svému okolí - pozn. red.) a zařadil se tak do komunity LGBT+.