Značka Always zahajuje novou periodu. Otevřeně hovoří o menstruaci při sportu.

Dle evropského průzkumu[1] značky Always zažívá 61 % sportovkyň menstruační úzkost, která je vyřazuje ze hry. Always proto startuje novou misi, která usiluje o to, aby se menstruace stala otevřenou a pochopenou součástí jakéhokoli sportu na jakémkoli sportovišti a ženy se cítily vyrovnaně a sebejistě.

Jak dále průzkum značky Always ukázal, více než polovina sportovkyň se cítí být nepochopená kvůli problémům spojených s menstruací a 71 % sportovkyň má pocit, že menstruace zůstává ve sportu neuznaná. Značka Always si dala za cíl u příležitosti letošních sportovních událostí zbourat tabu ohledně menstruace ve sportu a poukázat na to, že jde o přirozenou součást ženy, která by se neměla stát bariérou v dosahování sportovních cílů.

Značka Always proto spojila síly s basketbalistkou Gabrielou Andělovou, která popisuje, jak její sportovní nasazení menstruace ovlivňuje: "Mohu si vybavit jeden takový příklad, kdy jsem hrála ve Francii, kde byla jsem hodně nemocná a v den důležitého zápasu jsem k tomu dostala i menstruaci. Hrálo se mi hodně špatně, cítila jsem se slabá a dost bez energie, bohužel jsem si v tom zápase nakonec i nešťastně zlomila holení kost. Menstruace to tělo opravdu vyčerpává a určitě by měly holky mít během prvního nebo druhého dne nějaký klidovější režim, což u nás ale úplně nejde, protože jako profesionální sportovkyně se s tím musíme poprat. Každý to vnímá jinak, ale já si zrovna na tuhle situaci pamatuji velmi dobře. Myslím si, že menstruace ovlivňuje nejen fyzickou stránku ale i tu psychickou. Mnohdy se vám v prvních dnech nechce nic, natož sportovat a podávat 100% výkon při zápase."

Mgr. MUDr. Jan Greguš, vysvětluje: "Vliv menstruačního cyklu na fyzickou výkonnost především u vrcholových sportovkyň je předmětem narůstajícího zájmu. Výzkumy naznačují, že menstruační cyklus dokáže ovlivnit výkonnost, s potenciálně horším, slabším sportovním výkonem v rané folikulární fázi, tedy právě během menstruace. Ženy často zažívají symptomy jako výkyvy nálad, sníženou motivaci cvičit, únavu, bolesti břicha a zad, a další. Zároveň je však potřeba říct, že vztah mezi menstruačním cyklem a sportovním výkonem je komplexní a neplatí paušálně - existují dívky a ženy, které nemají signifikantní změny během celého cyklu, a u nichž tedy fyzická výkonnost ovlivněna není."

Always svou kampaní "Je to nová "perioda" usiluje o to, aby se menstruace stala otevřenou součástí sportu a nepodceňovaly se psychické a fyzické výzvy, které obnáší. Cílem je řešit a odstranit úzkost z menstruace ve světě sportu a dodat sportovkyním sebejistotu a sebevědomí při dosahování maximálních sportovních výkonů. Tomu Always pomáhá i navržením svých menstruačních pomůcek tak, aby ještě lépe vyhovovaly potřebám sportovkyň a zajistili jim pohodlí a bezpečí.

Podle průzkumu značky Always si 79 % respondentek myslí, by se mělo o menstruaci více mluvit, abychom pomohli mladším generacím překonat bariéry. Značka Always sdílí reálné zkušenosti sportovkyň a také vyvíjí vzdělávací materiály pro učitele tělesné výchovy a trenéry, aby umožnila vytvořit pozitivnější prostředí a otevřený dialog mezi nimi a mladými sportovkyněmi. Tato "nová perioda" v komunikaci je velkým krokem v posunu za sebejistějšími sportovkyněmi, které menstruace nevyřadí ze hry.

_____________________________________________________________

[1] Průzkum Always mezi sportovkyněmi ve Francii a Velké Británii, říjen 2023, 2008 respondentek.